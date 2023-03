Preminuo novinar za kojim je Ibrahimović plakao: Jedino što ću reći je da te volim, prijatelju

Tužne vijesti stigle su iz Nizozemske. U ponedjeljak je u 46. godini preminuo Thijs Slegers, novinar za kojim je suzu pustio i Zlatan Ibrahimović (41).

- On je bio moj jedini prijatelj u Nizozemskoj, kada sam bio mlad, zbunjen i mislio sam da nemam nikoga tamo. Pojavio se taj novinar koji me je sam kontaktirao, a tada novinari nisu bili moji prijatelji. Odlučio sam se javiti, napraviti prvi kontakt, ručali smo i od tada smo postali jako dobri prijatelj. Igrali smo tenis, družili se, a on mi je jako puno pomogao. O Thijsu sam pisao i u svojoj knjizi, uvijek sam ostao zahvalan na svemu. I dalje smo u kontaktu i mogu reći da je uvijek bio u mom srcu - rekao je Ibrahimović u veljači za jednu emisiju u čijoj je publici bio i sam Slegers.

Obojica su pustila suzu u emisiji zato što su znali što slijedi. Slegers je bolovao od akutne leukemije koja napreduje zapanjujućom brzinom. Posljednjih godina radio je u PR odjelu PSV-a, a doktori su mu početkom godine poručili najgoru vijest - da ga ne mogu spasiti.

Preostalo vrijeme iskoristio je koliko je mogao, a svakako se ističe dirljivi trenutak s Ibrahimovićem.

- Jedino što želim reći je da te volim, moj prijatelju - Zlatan je rekao Slegersu u emisiji.

Svoje posljednje dane Slegers je proveo u kampanji za podizanje svijesti o doniranju krvi i matičnih stanica. U tome je bio prilično uspješan, pa se vodeći njegovim primjerom nekoliko tisuća ljudi registriralo za darivanje krvi u Nizozemskoj.

