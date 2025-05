Preokret na Bernabeuu?! Novi trener Reala dao do znanja što misli o ostanku Luke Modrića

Ljeto velikih promjena nadzire se na Santiago Bernabeuu. Nakon četiri godine i dvije osvojene Lige prvaka, na izlaznim je vratima kluba trener Carlo Ancelotti, koji će preuzeti brazilsku nogometnu reprezentaciju, a talijanski trener u ovoj sezoni nije osvojio nijedan trofej s Real Madridom.

Zbog toga su se upalili alarmi u Madridu, a Perez i ekipa prekovremeno rade na pojačanjima koji će vratiti Real u borbu za trofeje. Angažirali su novog trenera, bivšeg nogometaša Xabija Alonsa, a Diario As piše kako je novi trener Reala donio odluku o budućnosti Luke Modrića (39)!

- Xabi Alonso dao je zeleno svijetlo da Luka ostane u Realu. Njegove sjajne igre i izdržljivost razlog su da ostane ui klubu, a Hrvat će morati prihvatiti manju plaću ako želi ostati u klubu - piše As.

Podsjetimo, Modrićev ugovor s Realom ističe nakon Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u, a posljednjih se tjedana sve više piše o njegovoj budućnosti u Realu. Iako se činilo kako bi trenerska promjena mogla utjecati na njegovu karijeru, Modrićev bivši suigrač očito prepoznaje što donosi "vatreni", pa čak i u ozbiljnim igračkim godinama.

- Modrić nije tipičan nogometaš, sa skoro 40 godina najbolji je u momčadi po broju stvorenih prilika, sudjeluje u najviše akcija, napravi najviše dodavanja, pa čak je skoro i najbolji po oduzetim loptama u Real Madridu! Luka i dalje pokazuje Realu kako je vrijedan nogometaš i, u najmanjem slučaju, premija od zamjene, vrijedan je poput zlata. To je prepoznao on sam i zbog toga već ima podršku novog trenera.

As piše kako o Modrićevoj budućnosti i dalje odlučuje Realova uprava, koja donosi glavne odluke kod slaganja igračkog kadra, ali kako mu je Alonsova podrška veliki vjetar u leđa.

- Real će opet tražiti Modrića smanjenje plaće, ali Hrvat je spreman na to, kao što je bio i prošlog ljeta, kada je pristao na manju plaću od one koju je klub očekivao. Novac neće biti faktor koji će spriječiti produženje njegovog ugovora. Modrić je već odbijao ponude iz Saudijske Arabije kako bi ostvario svoja dva snova, a to je da se umirovi u dresu Real Madrida i da još jednom zaigra za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Modrić je ove sezone odigrao 55 utakmica za Real i zabio četiri gola uz devet asistencija.

As u tekstu zaključuje kako Xabi Alonso visoko cijeni Modrićeve tehničke sposobnosti, što ide u prilog onome što Španjolac želi stvoriti u Realu. Alonso želi dominirati na utakmicama kroz visoki posjed lopte, a za to mu je Modrić veliki adut, čak i u sekundarnoj ulozi.

Kako stoje stvari, legendarni hrvatski kapetan bliže je ostanku nego odlasku iz Reala.