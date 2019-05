Preokret na krilima Leonarda, Toronto prvi put u NBA finalu!

Prvi put u povijesti Toronto Raptorsi će igrati NBA finale! Kanadska momčad je u šestoj finalnoj utakmici istočne konferencije pobijedila Milwaukee Buckse 100-94 i izborila veliko slavlje sa ukupnih 4-2.

The @Raptors win the East & advance to their first #NBAFinals Presented by @YouTubeTV in franchise history! #WeTheNorth pic.twitter.com/VcgeImpXnB