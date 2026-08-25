Preokret oko Livakovića? Danas slijeće u Barcelonu, postoji opcija da odmah ostane u klubu

Dominik Livaković (31) bi danas tijekom popodnevnih sati trebao sletjeti u Barcelonu gdje bi trebao dovršiti transfer u katalonskog velikana. Katalonski list Sport navodi kako je sve spremno za finalizaciju transfera.

Već sutra Livaković odlazi na liječnički pregled u klupski trening centar Ciutat Esportiva Joan Gamper. Nakon što obavi te formalnosti, trebao bi potpisati ugovor i službeno postati igrač Barcelone.

Istu informaciju objavio je i svjetski poznati insajder za transfere Fabrizio Romano koji je dodao kako će se Livaković pridružiti Kataloncima za dva milijuna eura uz dodatne bonuse, a maksimalni iznos mogao bi doseći četiri milijuna eura.

Livaković bi u ljeto 2027. trebao postati rezervni golman kao zamjena za Wojciecha Szczesnyja i pridružiti se Joanu Garciji (25) među stativama. Međutim, ostaje otvoreno hoće li Hrvat sad ostati u klubu ili će otići negdje na posudbu.

Novinar Sique Rodríguez s radija Cadena SER navodi da klub razmatra i iznenađujuću opciju po kojoj bi Livaković odmah ostao u kadru trenera Hansija Flicka. Konačna odluka bit će donesena nakon što se transfer službeno dovrši.