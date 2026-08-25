Preokret za anale: LASK srušio Celtic nakon produžetaka i ide u LP. Dio čuda i bivši dinamovac

Nevjerojatno čudo u Austriji! LASK je odigrao fenomenalnu utakmicu i uspio nadoknaditi poraz od 3-0 protiv škotskog Celtica i tako se plasirao u Ligu prvaka. Austrijanci su nakon produžetaka slavili s ogromnih 5-1 te s ukupnih 5-4 režirali čudesan povratak u uzvratu doigravanja. Strijelac za austrijsku momčad bio je i bivši igrač Dinama, Robert Ljubičić.

KOLEJNA DOGRYWKA! Czwarty gol dla LASK Linz w doliczonym czasie gry! 🔥



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Nakon prve utakmice u Škotskoj sve se činilo vrlo jednostavno, a navijači LASK-a vjerojatno su i odustali kada je McGregor zabio za 1-0 u 21. minuti. Do poluvremena asutrijanci su uspjeli tek smanjiti na 1-1 preko Usora, a onda kaos u drugom poluvremenu. Krenulo je odmah vatreno te je u 48. upravo Ljubičić zabio za 2-1. Deset minuta kasnije nada je narasla i Adeniran je zabio za 3-1.

LASK je tražio taj gol za produžetke i pronašao ga u 91. minuti. Za potpuni kaos na tribinama u Linzu zabio je Flecker i tako se otišlo u produžetke. Celtic je bio u šoku i domaći su to iskoristili za potpuni preokret. U 109. minuti mrežu ponovo trese Adeniran i gura LASK u Ligu prvaka. Drami nije bio kraj tada jer je LASK u 115. dobio penal kojeg je Adeniran promašio. Ipak, austrijanci su izdržali i zaslužili Ligu prvaka.