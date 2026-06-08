Prepoznatljiv navijač je svjetski fenomen: Zovu ga Tito i prati sve slovenske reprezentacije

Bijela košulja, zelene hlače, zeleni šešir i kravata. U rukama gotovo uvijek drži repliku pobjedničkog trofeja. Njegovo je lice nezaobilazan prizor na tribinama gdje god igraju slovenske reprezentacije, od košarke i rukometa do nogometa. On je Aleksander Javornik iz Žalca, najprepoznatljiviji slovenski navijač, poznat i pod nadimcima "slovenski Tito" i "Admiral", čovjek koji je svoju strast pretvorio u jedinstveni hobi i postao hodajući talisman nacionalnih timova.

Javornik je bio na prijateljskoj utakmici Hrvatske i Slovenije u Varaždinu gdje se slikao s brojnim obožavateljima. Prepoznatljiv je na više sportova, a može se pohvaliti što je upoznao mnoge svjetske zvijezde poput Luke Dončića, Novaka Đokovića, Bobana Marjanovića i brojne druge.



Foto: Aleksander Javornik / Facebook

Početak navijačke priče

Iako danas vjerno prati dvoranske sportove, Javornik je po duši nogometaš, sport koji je u mladosti trenirao i igrao u prvoj slovenskoj ligi. Njegova transformacija u navijačku ikonu započela je 2013. godine tijekom Eurobasketa u Sloveniji. Ključnu ulogu u stvaranju njegovog lika odigrao je košarkaš Goran Dragić, koji mu je savjetovao da unovči svoju prisutnost.

​- Razmišljao sam što bih napravio i shvatio da nitko ne radi kopije finalnih pehara. Odjeća je tu da, ako se pojavim na vratima i ne puste me s peharom, pokaže da nisam opasan i da izgledam kao gospodin - objasnio je Javornik.

Foto: Aleksander Javornik / Facebook

Admiral s trofejem koji donosi sreću

Njegov izgled je pomno osmišljen. Nosi kapetansku, a ne maršalsku kapu, zbog čega su ga u inozemstvu prozvali "Admiral Javornik". Nakon što je Slovenija 2017. osvojila europsko zlato u košarci, a on je od početka turnira nosio repliku pehara, dodali su mu i nadimak "Nostradamus". Replike trofeja, koje sam izrađuje uz pomoć prijatelja, postale su njegov zaštitni znak.

​- U javnosti, pred kamerama i na utakmicama pojavljujem se isključivo u potpunoj 'uniformi', sa zelenom kapom, sakoom i naočalama. Tako se fotografiram s obožavateljima, a djeca me posebno obožavaju. Ali to radim i s razlogom – to je moja kamuflaža. Čim skinem kapu i sako, nitko me više ne prepoznaje. Tako čuvam svoju privatnost i mogu se potpuno normalno i opušteno kretati - rekao je za Ivicu Medu iz Gol.hr.

Foto: Aleksander Javornik / Facebook

Pehari su teški oko dva i pol kilograma, napravljeni od laganih materijala poput stiropora ili topole. Potom ih s prijateljima premazuje epoksi smolom i brusi kako bi bili čvrsti. Njihov unos u dvorane često je problematičan, no pomažu mu predstavnici saveza i slovenski policajci. S bivšim košarkašem Matjažem Tovornikom osnovao je i Klub navijača Slovenije za promociju kulturnog navijanja.

Skupi hobi i dvostruki život

Pratiti sportske događaje diljem svijeta izuzetno je skup hobi. Kao najskuplji put ističe Finsku 2017. godine, gdje je pivo koštalo gotovo 15 eura. Većinu troškova pokriva sam, od plaće koju zarađuje prodajom građevinske stolarije. Ponekad mu pomognu sponzori, a veliku podršku ima i od svog poslodavca.

- Najveće zadovoljstvo imam kada mi prilaze djeca i žele se fotografirati. Djecu ne možeš prevariti, ona imaju nepogrešiv osjećaj tko je kakav, a mene očito vole - rekao je za Gol.hr.

Njegova prepoznatljiva odora služi i kao kamuflaža. Čim skine kapu i sako, nitko ga ne prepoznaje, što mu omogućuje da sačuva privatnost i vodi normalan život izvan tribina, daleko od navijačke euforije.

*uz korištenje AI-ja

