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FARIBA HASHIMI

Prerušila se u muškarca, a onda osvojila medalju: Nosila sam maske kako me ne bi napali...

Piše HINA,
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Prerušila se u muškarca, a onda osvojila medalju: Nosila sam maske kako me ne bi napali...
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Foto: Bryan Foo
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Ova medalja može pokazati veliku otpornost afganistanskih žena i jako sam sretna. Nisam sama, znam da iza mene stoje milijuni žena iz mnogih zemalja koje imaju isti san, rekla je Fariba Hashimi

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Afganistanska biciklistica Fariba Hashimi osvojila je srebrnu medalju u cestovnoj utrci na Azijskim igrama u Nagoyi nakon što je bila prinuđena prerušiti se u muškarca kako bi mogla trenirati u svojoj domovini.

Hashimi je do medalje stigla nakon što je 90.4 km prošla za 2:50:05. Slavila je Kineskinja Guo Li, dok je broncu osvojila Leung Wing Yee iz Hong Konga.

Mlada 23-godišnja djevojka iz izolirane pokrajine Faryab u Afganistanu, nekoliko je godina trenirala u domovini tako što se prerušavala u muškarca. Afganistan je napustila 2021. kada su talibani ponovo preuzeli vlast, preselivši se u Italiju.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026
Foto: Bryan Foo

"Oduzeli su nam slobodu, oduzeli su nam sve. Ova medalja je nešto posebno. Rođena sam u zemlji u kojoj su žene koje sanjaju napadane i sretna sam što sam se borila protiv toga. Ova medalja može pokazati veliku otpornost afganistanskih žena i jako sam sretna. Nisam sama, znam da iza mene stoje milijuni žena iz mnogih zemalja koje imaju isti san i stoje uz mene," rekla je Hashimi za olympic.com.

"Nadam se da će sljedeća generacija doći ovdje i predstavljati svoju zemlju bez ikakvog straha," dodala je mlada djevojka koja je stipendistica Olimpijske solidarnosti .

Biciklizmom se počela baviti sa 15 godina, a zbog opasnosti se morala prerušavati u muškarca.

"Uvijek sam se oblačila kao muškarac kada bih išla na trening, nosila sam dvije ili tri različite maske kako me ljudi ne bi prepoznali ili napali," otkrila je.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026
Foto: Bryan Foo

Nakon što je pobjegla iz Afganistana uz pomoć bivše svjetske prvakinje Talijanke Alessandre Cappellotto, Hashimi se preselila u Italiju gdje sada živi i trenira. Ona i njezina sestra natjecale su se na Olimpijskim igrama u Parizu prije dvije godine, a Igre u Los Angelesu 2028. sada su pred vratima.

"Nikada ne želim odustati i nadam se da ćemo ponovno vidjeti u Los Angelesu," poručila je Hashimi koja je postala prva afganistanska osvajačica medalje na tom natjecanju od 2002. godine.

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