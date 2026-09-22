Ova medalja može pokazati veliku otpornost afganistanskih žena i jako sam sretna. Nisam sama, znam da iza mene stoje milijuni žena iz mnogih zemalja koje imaju isti san, rekla je Fariba Hashimi
Prerušila se u muškarca, a onda osvojila medalju: Nosila sam maske kako me ne bi napali...
Afganistanska biciklistica Fariba Hashimi osvojila je srebrnu medalju u cestovnoj utrci na Azijskim igrama u Nagoyi nakon što je bila prinuđena prerušiti se u muškarca kako bi mogla trenirati u svojoj domovini.
Hashimi je do medalje stigla nakon što je 90.4 km prošla za 2:50:05. Slavila je Kineskinja Guo Li, dok je broncu osvojila Leung Wing Yee iz Hong Konga.
Mlada 23-godišnja djevojka iz izolirane pokrajine Faryab u Afganistanu, nekoliko je godina trenirala u domovini tako što se prerušavala u muškarca. Afganistan je napustila 2021. kada su talibani ponovo preuzeli vlast, preselivši se u Italiju.
"Oduzeli su nam slobodu, oduzeli su nam sve. Ova medalja je nešto posebno. Rođena sam u zemlji u kojoj su žene koje sanjaju napadane i sretna sam što sam se borila protiv toga. Ova medalja može pokazati veliku otpornost afganistanskih žena i jako sam sretna. Nisam sama, znam da iza mene stoje milijuni žena iz mnogih zemalja koje imaju isti san i stoje uz mene," rekla je Hashimi za olympic.com.
"Nadam se da će sljedeća generacija doći ovdje i predstavljati svoju zemlju bez ikakvog straha," dodala je mlada djevojka koja je stipendistica Olimpijske solidarnosti .
Biciklizmom se počela baviti sa 15 godina, a zbog opasnosti se morala prerušavati u muškarca.
"Uvijek sam se oblačila kao muškarac kada bih išla na trening, nosila sam dvije ili tri različite maske kako me ljudi ne bi prepoznali ili napali," otkrila je.
Nakon što je pobjegla iz Afganistana uz pomoć bivše svjetske prvakinje Talijanke Alessandre Cappellotto, Hashimi se preselila u Italiju gdje sada živi i trenira. Ona i njezina sestra natjecale su se na Olimpijskim igrama u Parizu prije dvije godine, a Igre u Los Angelesu 2028. sada su pred vratima.
"Nikada ne želim odustati i nadam se da ćemo ponovno vidjeti u Los Angelesu," poručila je Hashimi koja je postala prva afganistanska osvajačica medalje na tom natjecanju od 2002. godine.
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