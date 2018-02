Kustić: Da, bilo je povišenih tonova, ali nikakvog obračuna

Marijan Kustić, po novome direktor natjecanja i infrastrukture u HNS-u, stao je pred novinare u Hiltonu. Primarna tema je obnova travnjaka hrvatskim prvoligašima, projekt koji je Davor Šuker predstavio usred kampanje za predsjednika, obećavši klubovima novac za travnjake. Sredstva za obnovu terena bila su namijenjena izgradnji kampa na Sveticama, ali Šuker ih je, uz blagoslov Uefe, prenamijenio i najavio radove na prvoligaškim travnjacima u vrijeme trajanja SP-a u Rusiji.

- Dolazim sa sjednice IO-a, proteklo je sve u najboljem redu, sve odluke donesene su jednoglasno. Ono što je najvažnije je da smo danas objavili međunarodni natječaj i za dostavu ponuda za glavnog dobavljača travnjaka za šest prvoligaških stadiona. To su Pula, Zaprešić, Kranjčevićeva, Maksimir, Koprivnica i Vinkovci. Ovim putem pozivam sve zainteresirane da se jave na taj natječaj. Mi bismo krenuli sa izgradnjom travnjaka u svibnju i da se sve završi do kraja srpnja i u novu sezonu krenemo s novim travnjacima - rekao je Kustić te obrazložio zašto ostala tri terena neće dobiti nove travnjake:

- Osijek ne ulazi u tu priču jer kreću u izgradnju novog stadiona, odnosno kampa. Rijeka je dobila ranije djelomično sredstva od HNS-a prilikom izgradnje svog terena, a Hajduk se nije prijavio. U Splitu sam obavio razgovore s ljudima iz županijskog saveza, tamo bismo išli s prenamjenom sredstava i uložili u neke druge projekte. HNS vodi brigu i vodit će brigu o infrastrukturi, bit će tu još nekih zahvata, a mogu najaviti i finale Kupa u Vinkovcima. I njima ćemo pomoći glede popravljanja infrastrukture.

Kustić je kratko pričao i o sastanku na kojem se Šuker verbalno obračunao s Ivanom Herakom, bivšim ministrom turizma, koji je dobio titulu menadžera za strateška planiranja, EU fondove i promociju.

- Bio sam prisutan na tom sastanku o kojem se danas priča. Ja sam pričao o svom sektoru, gospodin Herak o svom odjelu marketinga. On je predlagao jedan način na koji treba raditi, a predsjednik je imao drugi prijedlog. Da, bilo je povišenih tonova, ali nije bilo fizičkog obračuna ili uvreda. Mislim da je to bilo sasvim normalno, kao što se događa u svakoj firmi kad se ljudi razilaze u mišljenju. Nikakvih nesuglasica nije bilo oko podjela novih funkcija u savezu niti se Šuker protivio tome. Usuglašeno je sve s predsjednikom i on se apsolutno s tim složio - kaže Kustić.

Otkrio je i oko čega su se Šuker i Herak sukobili.

- Oko funkcioniranja tog odjela, gospodin Herak je predlagao neke svoje vizije, predsjednik nešto drugo, ali na kraju su se usuglasili u interesu hrvatskog nogometa.

Na IO-u danas je potvrđeno da se protvi Senegala igra u Osijeku.

- U ožujku idemo na put u SAD gdje igramo s Peruom i Meksikom, a sa Senegalom igramo 8. lipnja u Osijeku i to smo potvrdili na današnjoj sjednici. Predsjednik je predlagao Obalu Bjelokosti i još neke reprezentacije, ali potvrđen je Senegal.