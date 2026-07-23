PREVARELA?! Portugalci tvrde: Bivši Dinamov igrač se ne zove tako, Porto je sve opovrgnuo

Cardoso Varela prošli je tjedan napustio Dinamo i vratio se u Porto, iz kojega je naprasno otišao prije dvije godine pod turbulentnim okolnostima. Mladi Portugalac je imao problema s prilagodbom na nogomet, ali i život u Zagrebu, kasnio je na treninge i napravio je štetu u stanu od 15.000 eura, prema tvrdnji bivšeg menadžera Andyja Bare.

No pitanje koje se iznenada pojavilo u Portugalu je: postoji li uopće Cardoso Varela?! Naime, stranica PortoReport i tamošnji istraživački novinar Paulo Teixeira, koji se specijalizirao za prevaru oko dobi u zadnjih 30-ak godina, tvrde kako je nogometašu zapravo ime Petilson Carlos Matumbe Vihemba i kako nije rođen 28. listopada 2008., nego 20. srpnja 2004. Dakle, kako mu nije 17 nego 22 godine!

Prema izvješću portugalske stranice koje je na platformi X vidjelo više od tri milijuna ljudi, klub CD 1º de Agosto iz Angole, gdje se Varela razvijao, rekao im je kako ne poznaje igrača po imenu Cardoso Varela, već Petilsona rođenog 2004.

Nogometaš je postao portugalski državljanin 6. lipnja 2022. elektronskim putem po zahtjevu odvjetnika, a ne preko portugalskih korijena. Iz matičnog ureda su, tvrdi stranica Porto Report, potvrdili kako ni otac ni majka nisu Portugalci, pa je nejasno kako je mladić iz Angole bez portugalskih korijena i veza odjednom postao državljanin Portugala.

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Prema njihovim tvrdnjama, državljanstvo mu je osigurala odvjetnica Yasmina da Costa koja se spominje u Pandorinim dokumentima, istraživanju koje je razotkrilo kako svjetski moćnici i milijarderi koriste offshore kompanije u poreznim oazama kako bi sakrili bogatstvo.

Izvješće ide korak dalje pa tvrdi kako su i u Portu, gdje je mladić igrao od ljeta 2022. do ljeta 2024. pa se sad vratio, znali za nogometašev prikriveni identitet i lažnu dob. Varela je u Portugalu živio kod skrbnika, "ujaka" Sardinhe jer mu je majka ostala živjeti u Angoli, a otac je bio u raznim državama.

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O spomenutim optužbama oglasio se i predsjednik Porta Andre Villas-Boas.

- Svi jako dobro znaju odakle dolaze te plaćene priče i na koji se način plasiraju kako bi dobile što veći doseg. Znamo točno odakle dolaze, osobito uzmemo li u obzir okolnosti odlaska Cardosa Varele i neprimjeren pritisak koji je, kroz lažna obećanja, vršen na mladog igrača i njegovu obitelj. U potpunosti smo na strani sportaša. Igrač je portugalski državljanin, posjeduje portugalsku putovnicu, nastupao je za portugalsku reprezentaciju i predstavljao FC Porto. Vrlo smo ponosni što smo ga vratili, osobito zbog tužne priče čija je već bio žrtva. Također podsjećam da je, prema sporazumu između igrača i njegova bivšeg zastupnika, ostalo nekoliko nepodmirenih računa povezanih sa školovanjem i obrazovanjem Cardosa Varele, a FC Porto preuzet će odgovornost za njihovo plaćanje. Zbog toga nismo ni najmanje zabrinuti.

Foto: MANUEL FERNANDO ARAUJO

Dinamo ga je pustio u klub bez odštete, ali je priopćio kako će igrač biti zajednički projekt oba kluba i zadržava pravo na 50 posto od budućeg transfera. Porto mu je u ugovor ugradio odštetnu klauzulu od 50 milijuna eura, a za početak će biti član druge momčadi.