Previše lutanja u Dinamu u pola godine: Stiže i deveti desni bek!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 1 min
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Dinamo je od početka priprema odigrao 30 utakmica, baš sve minute na lijevom boku odigrali su Goda i Perez Vinlöf. A desno su igrali Valinčić, Pierre-Gabriel, Špikić, Soldo, Topić, Lisica, Theophile, Mikić i Galešić...

Dinamo će u posljednjoj kalendarskoj utakmici godine dočekati (od 17.45) Lokomotivu. Nogometaši Marija Kovačevića moraju dohvatiti nova tri boda, na prvenstvenoj ljestvici zadržati prednost ispred drugoplasiranog Hajduka. Trener "modrih" ima ozbiljnih problema sa sastavom, ozlijeđeni su Theophile i Valinčić, mononukleoza je zahvatila Lisicu, Bakrar i Bennacer su na Afričkom kupu nacija, dok su Mikić i Jakirović s mladom momčadi otišli u Englesku na dvoboj Premier League International Cupa protiv Newcastlea.

Komentari 6
