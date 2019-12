Previše se opustio: Rakitićev suigrač dobio spolnu bolest...

Arthur Melo može biti zadovoljan onime što dobiva u Barceloni ove sezone. U 12 nastupa skupio je više od 900 minuta, što je, s obzirom na konkurenciju u veznom redu katalonskog diva, sasvim pristojna minutaža.

Brazilac, međutim, nije bio ni na klupi za pričuve u posljednjoj utakmici u kojoj je Barcelona s 5-2 pobijedila Mallorcu. Službeni je razlog bila ozljeda prepona, međutim, brazilski su mediji došli do informacije kojom pobijaju taj podatak.

Jer je u pitanju - gonoreja.

Budući da nema potvrde, navodno se zarazio tom spolno prenosivom bolešću koja bi mogla ostaviti van terena nekoliko tjedana. Naime, lijek za tu bolest sadrži tvari koje su zabranjene za profesionalne sportaše prema Svjetskoj antidopinškoj agenciji. Međutim, postoji njih više, neki i bez takvih supstanci, no s različitom učinkovitošću.

