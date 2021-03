Problem? Ma mi već dugo previše negativnih stvari prikrivamo pod tepih, a pada nam reprezentacija, pada nam domaća liga, nemamo gotovo nikakvu viziju za budućnost. Pazite, ovo nije bezazlena stvar, ostali smo bez Olimpijskih igara, cijela jedna generacija naših rukometaša gubi jedan veliki ciklus, kaže nam Vedran Zrnić (41).

POGLEDAJTE VIDEO:

Da, hrvatska rukometna reprezentacija ostala je bez Tokija, dvije pobjede (Portugal i Tunis) i jedan poraz (Francuska) nisu rukometašima Hrvoja Horvata bili dovoljni za plasman na Olimpijske igre. Kauboje je napustila i sreća, Portugal je u nevjerojatnoj završnici pobijedio Francusku, tako se "preko Hrvatske" plasirao u Tokio.

- Utakmica Portugala i Francuske? Ma ne zanima me to, ja gledam nas, vidim što i kako mi radimo, a to je najvažnije. Osobno, ne vidim svijetlu budućnost našeg rukometa, mi nemamo mlade igrače poput Portugala koji dolaze na veliku scenu. Jednostavno, nemamo ih. I koliko god to svima nama bilo bolno priznati, to je velika istina - jasan je Vedran Zrnić, pa nastavlja:

- Činjenica je da naši mladi igrači nisu nositelji u svojim klubovima, ali onda jesu u reprezentaciji. Mi smo na ovom kvalifikacijskom turniru u Montpellieru imali sjajna krila, pa Čupić je zabio 20-ak golova, svaka mu čast, ali tako se ne dobivaju velike utakmice. U takvim vam dvobojima trebaju pravi bekovi, a mi ih očigledno nemamo. Ili su ozlijeđeni ili nisu u pravoj formi, a bolje od ovih nemamo.

Da, veliki problem hrvatskog rukometa su - bekovi...

- Evo, mi smo sada imali četiri srednja vanjska (Duvnjak, Karačić, Cindrić i Pavlović), sve su to vrhunski igrači, ali mogu igrati na jednoj ili dvije pozicije. Nemamo pravih bekova, nemamo klasičnih šutera. Ivan Martinović je mlad, još je neiskusan, ali jedini predstavlja svijetlu budućnost našeg rukometa. Marko Mamić je kvalitetan, ali ne toliko, ne za osvajanje medalje na Olimpijskim igrama. Halil Jaganjac? Da, potencijal je, ali nije sada ni bio u reprezentaciji.

Vedran Zrnić je nastavio...

- Tu su igrači poput Ivića ili Šebetića koji ipak nisu ključne karike u svojim klubovima, a nažalost Stepančić nam je često ozlijeđen. I to je problem, ti igrači nisu nositelji svojih klubova, kako će onda biti reprezentacije, a reprezentativni nivo rukometa je barem za 30 posto jači od klupske razine. I zbog toga se mučimo na velikim natjecanjima, nemamo pravu igru.

Hrvatski rukomet, prema našem zlatnom olimpijcu, treba ozbiljan zaokret...

- Ponavljam, ne vidim svijetlu budućnost našeg rukometa. Mi puno toga trebamo iz korijena promijeniti, od domaće lige, razvoja mladih, pa i nekih stvari u Savezu. Ne znam jesu li ljudi u Hrvatskom rukometnom savezu toga svjesni, ali treba se nešto ozbiljno promijeniti. Znate što je najveći poraz našeg rukometa? Odlazak mladog Ante Ivankovića iz Dubrave u RK Celje, takve nam se stvari prije nisu događale, i zbog toga se svi moramo zabrinuti.

Ante Ivanković (20) mlada je nada hrvatskog rukometa koja je u siječnju potpisala trogodišnji ugovor sa slovenskim rukometnim velikanom...

- Taj dečko nije htio doći ni u Zagreb ni u Nexe, već je izabrao Celje. I tu se moramo svi zapitati, zašto nam najveći rukometni potencijal odlazi u Sloveniju, zašto ne želi igrati u najboljim hrvatskim klubovima? A vjerujte, tu novci nisu bili problem, i Zagreb i Nexe su imali novaca za njega, ali on nije želio doći u te klubove, želio je igrati Ligu prvaka. Nama sada Slovenci uzimaju velike potencijale, a puno ih i za "kikiriki" odlazi u 2. ili 3. njemačku ligu gdje se onda pogube.

A tu su problem i rukometni menadžeri...

- Naši rukometni menadžeri trebaju malo više brinuti i o hrvatskom rukometu. Kada netko preporuči mladom igraču da, zbog veće provizije ili dogovora s nekim klubom, ode u Celje umjesto Zagreba ili Nexea, to nije u redu. A tamo na koncu nema bolje uvjete, niti tu priliku za razvoj. I njima treba biti u interesu kvaliteta hrvatskog rukometa, a ne da naši talenti "pošto-poto" odlaze van.

Hrvatski klupski rukomet je danas spao na niske grane, PPD Zagreb je potpuno nevažan faktor u Ligi prvaka, a brojni klubovi - životare...

- Dubrava je nama treći ili četvrti klub po kvaliteti, a tamo dečki igraju za 1700 kuna?! I od čega oni mogu živjeti? Prije je to bilo drugačije, vi ste uz Zagreb imali Metković, Split, Zamet, Varaždin, Ivanec, Medveščak..., to su bile ozbiljne sredine, treniralo se dvaput tjedno. Danas kada mladom igraču kažete da ima dva treninga dnevno, on je u šoku.

Vedran Zrnić tvrdi i kako su današnji klinci barem u rukometu - drugačiji...

- Stigla je ta nova "PlayStation generacija", njima treneri kao ni profesori u školi, više praktički ne smiju ništa prigovoriti. A sportaš mora izgraditi karakter, mora pretrpjeti bilo kakvog trenera, bilo kakav način rada. Današnja djeca na društvenim mrežama vide LeBron Jamesa ili Cristiana Ronalda, žele biti poput njih. I onda gube fokus sa svog zanata, a to im je rukomet. I bave se s previše stvari, najmanje rukometom.

I prerano odlaze u svijet...

- Znate kako vam to onda ispadne? Ti dečki preskaču neke životne stepenice, oni u našoj ligi dođu do treće ili četvrte rukometne stepenice, pa se odluče na odlazak u Njemačku, a tamo se igra rukomet za koji vam treba deveta ili deseta stepenica. I tek onda ti igrači shvate kako im fali tehnike, ponašanja, znanja jezika...

Sada je najavljena i smjena generacija, Hrvatska je i na Svjetskom prvenstvu u Egiptu, ali i na ovom kvalifikacijskom turniru u Montpellieru bila među najstarijim reprezentacijama...

- Jasno, ali isto tako je činjenica da mi poslije Horvata (36 godina) i Čupića (34) ni izbliza nemamo tako kvalitetna desna krila. Ma ni blizu. I to brine. Pa mi smo bar uvijek davali kvalitetna krila, njih je na kraju i lakše napraviti nego kvalitetnog golmana, pivota ili beka. A sada ni na tim pozicijama nemamo blistavu budućnost. OK, tu su Matanović, Božić-Pavletić ili "mali" Perić iz Poreča, ali mogu li oni samo tako zamijeniti Zlaju i Čupka? Pogotovo na velikim natjecanjima kada ste pod opterećenjem da vas gleda cijela država? Nisam siguran...

I za kraj, idemo malo o izborniku Hrvoju Horvatu...

- Ma mi smo dobro odigrali u Francuskoj, a izbornik nije niti imao vremena za prave pripreme. Ne znam kako bi naša igra u suprotnom bila postavljena, ali igračima je odgovarao pristup novog izbornika. To se vidjelo, to se osjetilo. Nažalost, imali smo bekove bez vanjskog šuta, premalo igrača koji igraju ozbiljan rukomet u dva pravca. Obrana? Musa i Mamić su to odradili sasvim korektno.

Treba li Hrvoje Horvat po vama nastaviti svoj izbornički put?

- On definitivno ima viziju, želim mu svu sreću da uspije na izborničkoj funkciji, žao mi je što se nismo kvalificirali u Tokio. Dosta je toga posložio u kratkom vremenu, treba mu dati priliku. Dobar je čovjek i moderan trener. Ima široke poglede na mlade igrače, sve ih je trenirao u mlađim kategorijama, zna s čime hrvatski rukomet raspolaže. Ali, kako je i Goran Šprem rekao, velike nas se reprezentacije više ne plaše, ne smatraju nas silom, već suparnika kojega mogu pobijediti. A to je najgore - završio je Zrnić.