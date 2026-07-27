Prevljak službeno predstavljen kao novi napadač Dinama

Smail Prevljak (31) novi je igrač Dinama. Hrvatski prvak potvrdio je dolazak bosanskohercegovačkog napadača iz Istre, a zagrebački klub za njega će platiti 800.000 eura. Dinamo i Istra tako su zaključili višednevne pregovore tijekom kojih je zagrebački klub isprva ponudio 500.000 eura, dok su Puljani tražili milijun eura. Dvije strane na kraju su pronašle zajednički jezik i dogovorile odštetu od 800.000 eura.

Prevljak je s Dinamom potpisao ugovor na dvije godine, uz mogućnost produljenja suradnje za dodatnu sezonu. U Maksimir stiže kako bi pojačao konkurenciju u vrhu napada. Monsef Bakrar nalazi se pred odlaskom u egipatski Al Ahly, koji bi za alžirskog napadača trebao platiti tri milijuna eura uz dodatnih 500.000 eura mogućih bonusa. Prevljak bi trebao preuzeti dio odgovornosti u napadu i biti jedna od važnih opcija u momčadi.

Prevljak ima i reprezentativno iskustvo. Za Bosnu i Hercegovinu odigrao je 27 utakmica i postigao šest golova. Prema Transfermarktu vrijedi 600.000 eura, a ugovor s Istrom vrijedio mu je do ljeta 2027. godine. Dinamo ga je predstavio dan prije važne uzvratne utakmice drugog pretkola Lige prvaka.