Obavijesti

Sport

Komentari 28
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
KOMENTAR PLUS+

Prevljak spasio 'modre' u Puli: Brine pristup glavnih zvijezda, Kravcov ostavio solidan dojam

Piše Hrvoje Tironi,

ISTRA - DINAMO 2-2 U prvom dijelu gledali smo kako dinamovci mašu rukama, a mladi Puljani 'grizu' na svakom dijelu terena. Zagrepčani su u nastavku pojačali ritam, mogli stići i do potpunog preokreta...

Dinamo je remizirao (2-2) u Puli. Sretno i spretno, na kraju i zasluženo. Nogometaši Marija Kovačevića opet su pokazali dva sasvim različita lica, u prvom dijelu djelovali prilično nezainteresirano, dok su u nastavku pojačali ritam, pa golom Prevljaka u finišu dvoboja stigli do remija. A mogli su i do sva tri...

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 25
UŽIVO Transferi: Sigur je postao 'vruća roba', žele ga i Englezi. Galatasaray dovodi Portugalca
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sigur je postao 'vruća roba', žele ga i Englezi. Galatasaray dovodi Portugalca

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Talijanska voditeljica obožava seks. Pogledajte kako izgleda
FOTO: MELISSA SATTA

Talijanska voditeljica obožava seks. Pogledajte kako izgleda

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Sada je pronašla novu ljubav i opet zapalila mreže
Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad i gdje igraju Dinamo i Hajduk?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo očekuje novi nastup u ligaškoj fazi Europske lige, Hajduk nastupa u Konferencijskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026