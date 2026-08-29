Prevljak spasio 'modre' u Puli: Brine pristup glavnih zvijezda, Kravcov ostavio solidan dojam
ISTRA - DINAMO 2-2 U prvom dijelu gledali smo kako dinamovci mašu rukama, a mladi Puljani 'grizu' na svakom dijelu terena. Zagrepčani su u nastavku pojačali ritam, mogli stići i do potpunog preokreta...
Dinamo je remizirao (2-2) u Puli. Sretno i spretno, na kraju i zasluženo. Nogometaši Marija Kovačevića opet su pokazali dva sasvim različita lica, u prvom dijelu djelovali prilično nezainteresirano, dok su u nastavku pojačali ritam, pa golom Prevljaka u finišu dvoboja stigli do remija. A mogli su i do sva tri...