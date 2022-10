'Preživio sam rat, a sad sam treći na svijetu u novom sportu'

Osvojio sam turnir u Bratislavi i sad sam treći na svijetu na rang listi! Iduće godine mogu postati broj 1 na svjetskoj rang listi!

Ponosno nam to priča Damir Baković (35), najbolji hrvatski crossmintonaš. OK, nije tenis, nije ni stolni tenis ni badminton, ali Hrvat je treći na službenoj svjetskoj rang listi pa ga poslušajmo.

- Crossminton su 2005. izmislili u Njemačkoj i vidio sam to na njemačkoj tv dok sam živio ondje. Reket je kao za skvoš, malo redizajniran, dok je loptica poput one u badmintonu, samo manja i brža. Igra se na teniskom terenu, ali samo osnovne linije, polje 5,5 x 5,5 metara. I nema mreže pa loptica može ići jako nisko. Ne servira se preko glave i igraju se dva seta do 16 - opisao je ukratko u čemu je on to treći na svijetu.

Na rang listi je 321 igrač iz brojnih zemalja, a ispred njega su u ovaj vikend ušli samo Japanac Nishimura i Srbin Jerković. S kojim ga veže jedna priča koja bi mogla konkurirati za fair play nagradu.

- Na turniru u Mađarskoj igrali smo jedan protiv drugoga u skupini, pobijedio sam, a Damir je mislio da je ispao i krenuo je kući. No, slučajno sam prolazio pokraj zapisničkog stola u trenutku kad je glavni sudac izračunavao kako je Baković ipak prošao na razliku poena, potrčao sam do parkirališta da ga uhvatim dok je već sjedao u automobil te sam ga vratio u turnir. Potom smo obojica došli do finala, a ja sam nakon prvog poena finala zatražio medicinski time-out zbog grčeva. Damir je došao do mene, vidio je da ne mogu i otišao do suca predati meč! Nije me htio pobijediti bez borbe, pogotovo nakon što sam ga taj dan već dobio i javio mu da nije ispao u skupini. Taj događaj je presedan u svijetu crossmintona i svijetla točka u mračnoj ljudskoj i međunarodnoj politici - prepričao je Boris Jerković potez kojim je Baković pokazao kakav je sportaš i čovjek.

Damir se tim sportom počeo baviti 2011. godine. Odakle, kako, zašto?

- Nakon pet godina u Njemačku, vratili smo se u Rijeku i potražio sam gdje postoji crossminton klub. Ima ih i u Rijeci, ali našao sam ga u Opatiji i od 2011. igram za Speedsharks. Nakon tri mjeseca sve sam u klubu pobijedio, a danas idem po turnirima, koji su rangirani kao u tenisu 250, 500 i matesres 1000, a imamo i svjetska i europska prvenstva, završnicu osam najboljih... Financiram sam, pomaže mi Tonči Zubović, poduzetnik s Cresa, odnosno njegova tvrtka Dražica plus. Bez njega ne bih mogao toliko igrati. Nije u olimpijskom programu, a nagrade postoje samo na turnirima masters 1000. Kotizaciju plaćamo za svaki turnir pa imate tri meča minimalno u skupini. U Hrvatskoj postoji 12 klubova i može se igrati na svim teniskim podlogama. Samo se zakače polja i skne tenisku mrežu. Imam dvoje djece, od 7 i 3 godine, a žena mi je rekla "Možeš se baviti sportom kojim hoćeš, ali neka to ne ide od kućnog budžeta!" A kad sam došao sa sponzorima, odmah je rekla "Mogao si nešto i za nas nabaviti", haha.

Bakovićeva je životna priča vrlo dramatična. U Njemačkoj, gdje se i upoznao s crossmintonom, živio je kao izbjeglica.

- Rođen sam u Banjaluci pa smo morali pobjeći od rata. Pucali su nam po kući, te noći bismo svi poginuli da smo bili doma. Ali, noć prije pucali su po susjednoj kući pa smo, srećom, mi otišli kod bake na selo prespavati. I kad smo se idući dan vratili, vidjeli smo da je naša kuća bila na udaru. Tata je ostao malo srediti kuću, a mi smo izašli iz grada i otišli u Rijeku pa u Njemačku.

Igrao je i nogomet.

- I to do 33. godine. U Banjaluci su mi ujak i djed igrali zajedno u momčadi, a tata je igrao nogomet u BSK-u. Ja sam do juniorske selekcije bio u Rijeci, a potom sam igrao za Orijent, Grobničan i Rikard Benčić, gdje sam završio karijeru.

Iako ju je, priča nam, mogao završiti i puno ranije...

- U mlađim kadetima, dok sam imao 15 godina, na jednom treningu otkrili su mi tahikardiju, ubrzan rad srca, i nisu baš bili blagonakloni prema tome. Bio sam kapetan i reprezentativac, nisam bio loš, ali su digli ruke od mene. U to vrijeme bilo je nekoliko poznatih takvih slučajeva, Marc Vivien Foe je umro...

Srušili ste se?

- Na tom sam treningu samo osjetio da mi srce lupa. Ne, nisam se srušio, ali sam rekao treneru da nešto nije u redu. Odmah su došli klupski liječnik pa Hitna.

Zabranili su vam igrati?

- Ne, nisu mi ništa rekli, liječničke sam preglede prošao, taj sam problem riješio zahvatom u Freiburgu i nikad mi se ništa slično nije ponovilo. Znam sam na treningu imati i 300 otkucaja, nije bilo ugodno, bojao sam se da se ne ponovi, ali igrao sam s tim. Ponavljali su mi se neravnomjerni otkucaji, ali igrao sam s tim. I stalno sam si tijekom igre kontrolirao puls rukom, više sam mislio na to nego na nogomet. Užasno razdoblje.

Sjetio se svoje generacije nogometaša:

- Anasu Sharbiniju bio sam kapetan, a igrali su u toj generaciji i Duje Baković, Vedran Gerc, Admir Malkić... Dobili smo i Dinamo s Ćorlukom 5-1. A na jednoj je utakmici dinamovca Tea Karduma došao gledati neki menadžer, a ja sam bio zadnji vezni i stoper i dobio sam ocjenu 8.5 pa je menadžer vidio mene umjesto njega i ponudio mi probu u 3. engleskoj ligi. I danas čuvam taj dopis. Ali roditelji mi zbog škole nisu dali. Sad radim, imam svoju tiskaru, to nam je obiteljski posao. A tenis volim cijeli život.

Očito mu sportovi idu...

- Uz nogomet, vidio sam da mi ide i stolni tenis i tenis, uvijek bih bio najbolji u društvu, ali nikad nisam ozbiljnije vježbao. Dok prije četiri godine nisam krenuo igrati crossmington. To je dvoranski sport pa nismo imali gdje trenirati tijekom pandemije te sam uzeo reket i počeo igrati tenis. Igrao sam rekreativnu ligu u Rijeci. I tenis igram skoro svaki dan i čim sam čuo za Stars Open Tour, vidio sam se u tome. Nisam vjerovao da tako brzo mogu ostvariti neki uspjeh, neki mi govore da bih trebao igrati pro single na Stars Open Touru, ali ja tako ne mislim. I kad se vidim, nisam školovan igrač, imam svoj stil, dobar rad nogu iz nogometa, ali udarci mi nisu školovani. Baš guštam. Silvija Marića sam vidio na podcastu da govori o tome i dopalo se nama iz Rijeke, super je priča ta turneja. Tenis igram dvije godine, nikad nisam uzeo trenera, servis sam učio preko YouTubea, volim i gledati tenis i da se opet rodim, išao bih u tenis ako bih imao novca. Pogotovo nakon što sam probao momčadski sport. Ovdje ovisim sam o sebi, sam sebe vrijeđam ili bordim.

