Preživio strašan pad u Planici pa skoro završio treći na Touru

Kao i mnogi slovenski dječaci, sanjao je da će na skijama preletjeti kilometre i kilometre, skakati na one četiri velike skakaonice negdje oko Nove Godine, što je ujedno i jedino vrijeme kada se tu i tamo neki Hrvat sjeti da skijaški skokovi postoje kao sport i poprati to na televiziji. A onda je, i prije nego što je došao bar na polovicu te karijere, okrenuo ploču i prebacio se na dva kotača, na kojima će mu planinski usponi i uske cestice postati svakodnevica.

Primož Roglič rođen je u Trbovlju, malom mjestu u središnjoj Sloveniji. S 13 godina već se počeo natjecati u skijaškim skokovima, koji su slovenski nacionalni sport. Da će od njega nešto biti najavio je sa 16 godina, kada je osvojio juniorsko ekipno srebrno na domaćem terenu Kranju, a sljedeće godine u Italiji postali su Svjetski juniorski prvaci.

Težak pad na najvećoj skakaonici

Sa samo 18 godina stigao je na najveću skakaonicu na svijetu - onu domaću, u Planici. Mjesto je to na kojem je Poljak Kamil Stoch prošle godine letio 251 i pol metar. Da letovi i skokovi ipak nisu isto, mladi Roglič spoznao je na teži način. Odmah nakon što se odvojio od podloge gledateljima je zastao dah. Loše je tempirao odskok, previše je riskirao i s desetak metara visine pao s glavom prema naprijed.

Užasno je bilo gledati kako se njegovo tijelo u nesvijesti kotrlja niz Letaonicu bratov Gorišek. Odmah je prevezen u bolnicu i zapravo je pravo čudo što je prošao 'samo' s nekoliko hematoma:

- Manje od mjesec dana prije nesreće postali smo omladinski prvaci svijeta. Bio sam siguran da je to moj životni put. Ne bih rekao danas da je taj pad odredio moju karijeru - prisjetio se pada Roglič prošle godine.

Platio je danak neiskustvu. Nakon tog pada rezultatska krivulja bila je u padu:

- Nastavio sam skakati četiri godine. Cijelo vrijeme sam vjerovao da ću nekako uspjeti. Kad pogledam unatrag, zahvalan sam za iskustvo koje sam dobio kao skijaš-skakač i za to što sam drugu priliku. U jednom i drugom sportu nešto je jednako: naučio sam da, kako god teško padneš, moraš se dignuti i nastaviti dalje - povezao je Roglič svoje dvije karijere.

Novi početak

A ta druga karijera je - biciklizam. Uz to, pokušao je i duatlon i triatlon, ali odlučio je ostati samo na biciklu. Polako je skupljao iskustvo i kilometre, a 2015. osvojio je Tour of Slovenia, dok je na Touru of Croatia bio drugi.

Foto: Chris Wallis/Press Association/PIXSELL

Prije dvije godine došao je na višu razinu, gdje je startao u Giro d' Italia i pobijedio u devetoj etapi. Bilo je to veliko iznenađenje za sve, uključujući i njega, jer je etapu odradio na svom rezervnom biciklu. Njegov bicikl nije zadovoljavao standarde Međunarodne biciklističke udruge pa je utrku odradio bez GPS računala. Bez da je znao koliko mu je vremena ostalo uspio je pobijediti, što je podvig učinilo još većim.

Na Olimpijskim igrama u Riju bio je deseti, a prošle godine prvi je puta osvojio etapu na Tour de Franceu, za što mu je predsjednik Slovenije Borut Pahor - nacrtao čestitku. Na ovogodišnjem izdanju utrke Primož Roglič umalo je došao do senzacije i završio na postolju. Naime, osvojio je 19. etapu i došao na treće mjesto ukupnog poretka.

Foto: Colin Flockton/Press Association/PIXSELL

Cijela Slovenija bila je uz njega, a Pahor je ponovno bio oduševljen. Čak je obećao da će, ako Roglič bude na postolju, plakati od sreće i ispred Vile Podrožnik, kuće slovenskih predsjednika, posaditi lipu njemu u čast.

Danes se začenja finalni teden Tour de France. @rogla bo postal najvišji vrh Pirenejev. Jokal bom od sreče in v njegovo čast zasadil lipo v parku Vile Podrožnik, če bo stal na stopničkah pred Slavolokom zmage v Parizu. #tdftvs #TourdeFrance2018 #TDF2018 @LeTour — Borut Pahor (@BorutPahor) 24. srpnja 2018.

Nažalost, sljedeću etapu Roglič završio je na osmom mjestu i tako ostao bez šanse za postolje:

- Napravio sam što sam mogao, sretan sam s time. Ne mogu reći da sam bio loš. Svaki dan je novi izazov, ne žalim ni za čime - rekao je Roglič nakon etape, bez razočaranja, ali i oduševljenja.

Tour de France 2018. završio je na četvrtom mjestu, ali postigao je nešto još važnije. Cijela njegova zemlja bila je uz njega, a u biciklističkom svijetu sada svi znaju tko je Primož Roglič. Jednom je rekao da mu je san biti najbolji skijaš-skakač na svijetu. Njegov san ostao je isti. Samo se sa skija preselio na kotače.