Preživjela je sepsu, nije imala ni za poziv... Pa je ušla u povijest!

Sandra Perković na današnji je dan 2012. godine osvojila prvo hrvatsko žensko olimpijsko zlato u finalu diska na Igrama u Londonu. Bio je to početak svjetske dominacije Zagrepčanke

<p>Ma idemo po tu medalju, govorila je <strong>Sandra Perković</strong> uoči finala diska.</p><p>I kako je samo suvereno otišla po nju. Na današnji dan 2012. godine, u finalu Londona, osvojila je zlato na prvim Olimpijskim igrama na kojima je nastupila. Pomela je tada 22-godišnja Sandra konkurenciju hicem od 69,11 metara srušivši hrvatski rekord.</p><p>- Ovo mi je najsretniji dan u životu, najsretnija godina u životu. Ovo je prvo hrvatsko žensko zlato, što više reći? - rekla je Sandra nakon osvajanja 19. olimpijske medalje za Hrvatsku od samostalnosti i ukupno četvrtog hrvatskog zlata, prvog nakon Atene 2004. godine.</p><p>Bilo je to prvo hrvatsko žensko zlato na Olimpijskim igrama, a ujedno i druga medalja na Olimpijskim igrama u Londonu nakon srebra četverca na pariće.</p><p>Sandra je krenula malo slabije s hicem od 64,58 metara. No onda je uslijedio hitac od 68,11 i potom "zlatni hitac" od 69,11 koji joj je donio zlatnu olimpijsku medalju.</p><p>- Znala sam da sam bacila daleko, ali nisam htjela slaviti prije kraja. Rasplakala sam se na kraju, nisam izdržala - rekla je Sandra koju su u publici bodrili hrvatski sportaši predvođeni rukometašicama i njenim trenerom, danas pokojnim <strong>Ivanom Ivančićem</strong>.</p><p>Lakoćom je Sandra prošla kvalifikacije, ove je sezone obranila naslov na Europskom prvenstvu, osvojila je Dijamantnu ligu i uzela prvo olimpijsko zlato u karijeri.</p><p>- Poseban pozdrav rukometašicama koje su me došle bodriti. Trpjele su me svih ovih dana. Sad se idemo malo družiti i proslaviti, ali ne dugo jer cure sutra imaju utakmicu - govorila je nova olimpijska pobjednica i dodala:</p><p>- Bila je ovo sjajna sezona, Europsko prvenstvo, Dijamanta liga... Još da mi je baciti preko 70 metara... Hvala vam svima na podršci. Mama, volim te.</p><h2>Četvrto zlato za Hrvatsku od samostalnosti</h2><p>Sandra je osvojila 19. olimpijsku medalju za Hrvatsku od samostalnosti i ukupno četvrtu zlatnu. Prije nje dvaput su na krovu svijeta bili rukometaši (Atlanta '96. i Atena 2004.) te jednom dizač utega Nikolaj Pešalov u Sydneyu 2000. godine.</p><p>Kakav je borac pokazuje njena životna priča. Djevojka iz Dubrave rođena 21. lipnja 1990. godine proživjela je pravu dramu 2009.</p><p>Liječnici su joj rekli da ima crijevnu virozu, a Sandra je zapravo imala upalu slijepog crijeva. Zbog pogrešne dijagnoze dvaput je morala na kirurški stol, dobila je sepsu i s 85 kilograma spala je na samo 70. </p><p>Tada nitko nije razmišljao o karijeri već samo o njenom životu. Nitko nije mislio da će se vratiti, a onda je već sljedeće godine bila na tronu. Osvojila je Europsko prvenstvo u Barceloni.</p><p>- Te dvije operacije utjecale su pozitivno za mene. Tada sam dotaknula dno, a moja baka kaže: "Tko ne dotakne dno, nikad ne može osjetiti moć vrha". To me guralo - rekla je Sandra jednom prilikom.</p><p>Već u drugom razredu osnovne škole upisala je Atletsku školu. Počela je s trčanjem i skakanjem u vis, a u isto je vrijeme trenirala košarku i odbojku na pijesku. Ipak se odlučila za disk. I nije pogriješila!</p><p>Osvojila je Europsko prvenstvo 2009. godine u Barceloni, a novinar Jutarnjeg lista intervjuirao ju je preko e-maila. Nije imala ni kune na mobitelu, a roaming u Španjolskoj je bio preskup za dolazni poziv... </p><p>Tri godine kasnije Sandra Perković osvojila je zlatnu olimpijsku medalju. Hrvatski olimpijski odbor dao joj je premiju od 100.000 kuna. A ona je kvalitetu potvrdila i u godinama koje su uslijedile, i još joj kraj nije na vidiku.</p><h2>OI 2012., atletika, bacanje diska (žene), finale, 4. kolovoza:</h2>