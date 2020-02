'Pričamo rukama i nogama, a volimo vaše kroasane i rižoto'

RK Zagreb očekivano je izgubio od snažne Barce u Ligi prvaka za vikend 32-23, ali su neočekivano za gledatelje nastupila i dva nova igrača na pozajmici. Na gol hrvatskog prvaka prvi je put stao Kinez Quan Wang (28) koji se kalio u riječkom Zametu još 2018. gdje ga je doveo Valter Matošević, a protiv Barce je upisao 40 posto obrana. Uz njega, priliku je dobio i njegov sunarodnjak Yao Xueyan (23), desni vanjski koji je promašio jedini šut na meču. Njih dvojica prvi su Kinezi koji su zaigrali u povijesti Lige prvaka, a obojica su inače članovi momčadi Beijing Sport Universityja koju u SEHA ligi vodi Vlado Šola (51).

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Wang je u Kini prije dolaska u Zamet 2018. igrao u tamošnjem prvaku, a rukometom se bavi devet godina, dok je Yao nastavio putem roditelja koji su ga u rukomet uveli sa 17 godina. Već tada je Yao upoznao Wanga, a u Hrvatsku su, kažu, došli popraviti svoje rukometno znanje i umijeće.

- Mislim da je hrvatska rukometna kultura jako dobra, a nadam se da ću popraviti i svoj rukomet i ostati u europskim ligama, a onda poslije i na bilo koji drugi način raditi u rukometu - rekao je Wang, a njegov kolega je dodao:

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Hrvatski rukomet smatram vrlo jakim, osobito taktički. Nadam se da ću se razvijati i nastaviti igrati u Europi na još višoj razini. U Kini je taj sport još uvijek nerazvijen, a dosta ljudi tamo ne zna niti da su Hrvati toliko uspješni. Osobno se nadam jednoga dana ostati u rukometu kao trener ili na neki drugi način promovirati ovaj sport - govori nam Yao.

Oduševljava ih i Hrvatska kao zemlja.

- Hrvatska je predivna i jako prijateljski nastrojena država. Uživam u životu ovdje - rekao je Yao.

- Vaš miran i polagan način života... Stvarno znate uživati - pohvalio je Hrvate Wang.

Morali su se dečki priviknuti i na hrvatsku hranu.

- Najdraža su mi hrvatska peciva, zaista su fina, kroasani su vam fenomenalni - hvali Yao naše pekare, a Wang se drži nečega sebi poznatijeg:

- Jeo sam ovdje crni rižoto sa sipom. Bio je odličan! - oduševljen je Wang.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL Slobodne dane iskorištavaju za međusobna druženja, a hrvatski jezik im je, kažu - težak.

- Sve slobodne dane provodim sa suigračima. Razgledavamo predivni Zagreb, a hrvatski ne pričam. Znam osnove engleskog, pa tako komuniciram sa suigračima u RK Zagrebu, a kada zatreba koristimo i govor tijela, rukama i nogama - kaže kineski Luka Stepančić, ali dodaje:

- Naučio sam vaše lagane izraze kao što su 'Dobar dan, hvala, vidimo se...', a suigrači u Zagrebu su me sjajno prihvatili i puno mi pomažu. Zahvalan sam i treneru što mi je dao ovu priliku da nastupim za hrvatskog prvaka.

Wang se ipak više drži govora tijela.

- Znam ponešto engleskog, ali najviše gestikulacije i smijati se - rekao nam je 205 cm visoki Wang pa potvrdio:

- I ja sam naučio vaše pozdrave 'Dobar dan i vidimo se!'.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Uz učenje hrvatskog, nada se da, iako su bili prvi, neće biti i posljednji Kinezi u Ligi prvaka:

- Ne mogu vjerovati da sam došao do toga da igram Ligu prvaka i jako sam počašćen. Budući da rukomet u Kini nije razvijen, teško je doći do toga, ali se nadam da će još Kineza to uspjeti. Ipak je to najjača rukometna liga.

- Zabrinjava me situacija u Kini, ali vjerujem da naša zemlja to može prebroditi. Nadam se da će narod ostati siguran i snažan, a sa svojom se obitelji čujem i nekoliko puta dnevno da budem siguran da je s njima sve u redu - rekao nam je desni vanjski Zagreba, dok je golman nešto mirniji:

- Nisam previše zabrinut. Država ima sve pod kontrolom, a našli su i lijek za pacijente. Vjerujem da će uskoro nestati sva panika oko korone - siguran je Wang.