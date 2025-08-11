Prihvaćene izmjene Statuta: Dinamo pred povijesnim demokratskim izborima...

Na današnjoj sjednici Izvršni odbor Dinama jednoglasno je prihvatio prijedloge izmjena Statuta i Pravilnika o izborima te ih uputio Skupštini kluba, koja će o njima raspravljati 19. kolovoza 2025. godine.

Ove izmjene donose prve potpuno demokratske izbore po načelu “jedan član – jedan glas”, uvode jamstvo višestranačja, jasno određuju odgovornost predsjednika te predviđaju drugi krug glasovanja ako nijedna lista u prvom krugu ne prijeđe prag od 50 posto glasova, istuču iz Dinama.

Predstavnici kluba istaknuli su da se ovim korakom ostvaruje jedno od ključnih obećanja članovima - da će svaki glas imati jednaku težinu. Za usvajanje novih pravila potrebna je dvotrećinska većina članova Skupštine. Vjeruju da će zajedništvo i ljubav prema Dinamu prevladati te da će ovaj iskorak biti upisan među važne pobjede u povijesti kluba.

Na kraju zasjedanja članovi Izvršnog odbora izrazili su zadovoljstvo odrađenim prijelaznim rokom i igračkim pojačanjima koja su stigla u klub.