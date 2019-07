'Prijatelj, borac i idol': Nacho istetovirao umirućeg Ricksena

Žao nam je, ali imate još 18 mjeseci života, rekli su to liječnici 2015. godine legendi Glasgow Rangersa i nekadašnjem suigraču Dade Prše - Fernandu Ricksenu.

Liječnici su mu 2013. dijagnosticirali ALS (amiotrofičnu lateralna sklerozu), neurološka bolest koja zahvaća donje i gornje motorne neurone. Bolest je to od koje je umro i Stephen Hawking. Liječnici su mu tada dali još godinu i pol života, ali svojom upornošću uspio je nadživjeti njihove prognoze.

Po posljednjim prognozama bliži se trenutak kada bi Fernando (42) mogao izgubiti bitku s opakom bolešću. A sada mu je bivši igrač Nacho Novo, s kojim je šest godina igrao u Škotskoj, posvetio tetovažu. Na nozi je dao iscrtati njegov lik te je poručio:

- On je moj idol, moj najbolji prijatelj i borac. Volim te, brate - poručio je Novo.

Fotografiju je objavio na Instagramu i dirnuo svoje fanove, a o njegovom potezu pišu brojni svjetski mediji. Ricksena su u bolnici ranije posjetili i nekadašnji nogometaši Giovanni Van Bronckhorst, Michael Mols i Arthur Numan koji su igrali s njim.

- On je borac i velika inspiracija. Svaka mu čast - poručio je Mols.

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU