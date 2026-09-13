Prije dva tjedna skupljao lopte na utakmici Osijeka, a sad je održao lekciju igračima Dinama!

Osijek se pobrinuo za iznenađenje u sedmom kolu HNL-a. Lider prvenstva u subotu je na Opus Areni srušio branitelja naslova u golijadi koja je završila 4-2. "Bijelo-plavi" su vodili 2-0 nakon prvih 45 minuta u kojima su izgledali dominantno protiv momčadi Marija Kovačevića, koja nije znala za poraz u HNL-u od studenog 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Dinamo - Osijek | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Jedan od junaka momčadi Federica Bessonea bio je 16-godišnji Izak Ježić, mladi stoper koji se neočekivano našao u prvoj momčadi nakon što je Ivan Kolarik bio nedostupan za utakmicu. Ježiću je to bila tek treća utakmica u seniorskoj karijeri, ali odigrao ju je kao da je iza njega puno iskustva.

Ekipa Ofenzive otkriva kako je Ježić postao tek četvrti 16-godišnjak koji je u HNL-u pobijedio protiv Dinama. Prije njega to je uspjelo Lovri Zvonareku, koji je slavio sa Slaven Belupom u prvom kolu sezone 2021./22., Anelu Huskiću (Lokomotiva, 4. kolo 2023./24.) i Bruni Durdovu (Hajduk, 6. kolo, sezona 2024./25.)

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL





Zanimljivu anegdotu otkrio je i Ivica Vranješ, koordinator iz nogometne škole NK Osijeka. On je na Facebooku objavio Ježića u razgovoru sa sakupljačima lopte.

"Ovo je naizgled obična slika gdje skupljači lopti na domaćoj utakmici Osijeka komuniciraju sa svojim idolima. Ovo je teški raritet u svjetskim okvirima," započinje Vranješ pa otkriva...

"Ovaj dečko s brojem 98 (Izak Ježić, op. a.) također je skupljao lopte zajedno sa svojim suigračima kadetima sve do prije dva tjedna, a sad je živio i snove svojih prijatelja. Gledali su jednoga od "njih" kako zajedno sa suigračima baca na pleća najskuplju momčad HNL i prvaka države," poručuje Vranješ.

Osijek i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Inače, za prvu momčad Osijeka nastupa i 17-godišnji Jona Jožić, čime su braća tinejdžeri jedinstvena priča u hrvatskom, a i svjetskom nogometu.

"Lijepo je kad nas sreća nekog drugog dotakne i pruži i nama dio svjetlosti. Znam da su Mile Škorić i Karlo Lulić u slijedećoj sezoni u kojoj su skupljali lopte nastupili za seniore ali ovo je nešto predivno. Skupljač lopti sa 16 godina pobjeđuje Dinamo i dijeli emociju svojim prijateljima. Osijek je stvoren od srca, samo ga treba otvoriti," zaključio je kordinator Osijeka.