'Prije godinu dana igrači nisu htjeli doći, a sad je Cibona jak i stabilan klub. Cilj? NBA Europe'

U ljeto prošle godine Cibona je bila pred gašenjem. Igrači su bili bez plaća, većina ih je otišla, a na prvom treningu nije ih bilo niti za basket, pojavila su se tek petorica. U takvim neizvjesnim i turbulentnim danima Ivan Rudež (46) jedini je imao hrabrosti, volje i znanja preuzeti posrnulog hrvatskog velikana. I dok su mnogi odbrojavali kad će se ugasiti aparati na koje je priključena Cibona, ovaj sjajni zagrebački trener izveo je čudo s "vukovima" i prošle sezone osvojio naslov hrvatskog prvaka.