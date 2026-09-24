Baratamo s dosta skromnim budžetom za europske prilike, ali mislim da smo složili kompetitivnu i kvalitetnu momčad za sezonu u kojoj nas čekaju tri natjecanja, kaže trener Cibone
IVAN RUDEŽ ZA 24SATA: PLUS+
'Prije godinu dana igrači nisu htjeli doći, a sad je Cibona jak i stabilan klub. Cilj? NBA Europe'
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U ljeto prošle godine Cibona je bila pred gašenjem. Igrači su bili bez plaća, većina ih je otišla, a na prvom treningu nije ih bilo niti za basket, pojavila su se tek petorica. U takvim neizvjesnim i turbulentnim danima Ivan Rudež (46) jedini je imao hrabrosti, volje i znanja preuzeti posrnulog hrvatskog velikana. I dok su mnogi odbrojavali kad će se ugasiti aparati na koje je priključena Cibona, ovaj sjajni zagrebački trener izveo je čudo s "vukovima" i prošle sezone osvojio naslov hrvatskog prvaka.
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