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IVAN RUDEŽ ZA 24SATA: PLUS+

'Prije godinu dana igrači nisu htjeli doći, a sad je Cibona jak i stabilan klub. Cilj? NBA Europe'

Piše Zdravko Barišić,
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'Prije godinu dana igrači nisu htjeli doći, a sad je Cibona jak i stabilan klub. Cilj? NBA Europe'
Zagreb: Utakmica 31. kola prvenstva Hrvatske za košarkaše, KK Cibona - KK Zadar | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Baratamo s dosta skromnim budžetom za europske prilike, ali mislim da smo složili kompetitivnu i kvalitetnu momčad za sezonu u kojoj nas čekaju tri natjecanja, kaže trener Cibone

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U ljeto prošle godine Cibona je bila pred gašenjem. Igrači su bili bez plaća, većina ih je otišla, a na prvom treningu nije ih bilo niti za basket, pojavila su se tek petorica. U takvim neizvjesnim i turbulentnim danima Ivan Rudež (46) jedini je imao hrabrosti, volje i znanja preuzeti posrnulog hrvatskog velikana. I dok su mnogi odbrojavali kad će se ugasiti aparati na koje je priključena Cibona, ovaj sjajni zagrebački trener izveo je čudo s "vukovima" i prošle sezone osvojio naslov hrvatskog prvaka. 

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