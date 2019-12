Prije godinu i pol dana bio je u Slavenu, sada ruši veliki Celtic

Nakon Mundijala i svjetskog srebra muku mučimo sa stoperima. Hrvatska reprezentacija zrela je za nadolazeće, mlade snage, koje bi pooštrile konkurenciju u zadnjoj liniji Dalićevih Vatrenih i priuštile novu, toliko potrebnu svježinu.

Upravo jedan takav nudi se sam - Nikola Katić rado bi obukao dres Vatrenih, no službenog poziva još uvijek nema. Kada ako ne sada? Sada je pravo vrijeme da ovaj dečko iz Ljubuškog pokaže sav raskoš talenta u dresu nacionalne vrste.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Još do prije godinu i pol dana igrao je za Slaven Belupo, kao kapetan predvodio Koprivničane do pobjede protiv Istre, a onda svih 90 minuta prije rastanka odigrao u velikoj pobjedi protiv Osijeka 2-1. Prije godinu i pol dana pokazao je zrelost i staloženost, a danas ruši europske velikane.

Mladi 22-godišnji stoper zabio je pobjednički gol protiv Celtica u velikom škotskom derbiju gdje su Rangersi kao gost slavili s 2-1. Old Firm nikad ne razočara, pogotovo ne kada su dva Hrvata u glavnoj ulozi.

I premda je igrao za U-21 reprezentaciju Hrvatske pa pod vodstvom Ante Čačića odigrao i prijateljski susret protiv Meksika, službeni debi za seniorsku vrstu još nije imao.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

- Dosad nije bilo interesa, ali tko zna što budućnost nosi. BiH je moja zemlja kao i Hrvatska, tu sam rođen i rado dolazim u svoj Stolac kad god sam u prilici. Teško je sad davati neke odgovore, pogotovo jer sam prethodno igrao baš za Hrvatsku. Vidjet ćemo, nikad se ne zna - rekao je Katić u rujnu ove godine pa otvorio šansu za odlazak u reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Šteta bi bila kad bi u reprezentaciji propustili prigrliti ovakvog stopera. Dejan Lovren se muči s ozljedama, Domagoj Vida neće još dugo i Katić bi se u konkurenciji Mitrovića, Perića, Škorića i Ćalete-Cara, vjerujemo, prilično dobro nametnuo. Igra u sjajnoj formi i dio je udarne postave slavnih Rangersa.

Stopirao sam od Stoca do Opuzena

Prisjetio se početka seniorske karijere u Neretvancu iz Opuzena i teških uvjeta u kojima se snalazio kako je znao.

- U Stocu uvjeti nisu bili najbolji, kao i u većini drugih mjesta u BiH. U Neretvancu je bio za nijansu viši nivo, ali i dalje amaterski. S obzirom na to da su mi roditelji bili zaposleni, morao sam stopirati da bih došao u Opuzen. Stajao sam sa strane i pitao nekoga da me poveze - rekao je Katić i dodao:

- Trebalo je 45 minuta u jednom i 45 minuta u drugom pravcu. Moram priznati da majci to baš i nije bilo drago. Bili su to srednjoškolski dani, ona me zamišljala na nekom fakultetu. Ali kad je vidjela koliko sam uporan, popustila je. Danas sam zbog svega toga ponosan na sebe.

Razmišljao sam odustati

- Slagao bih kad bih rekao da nije bilo takvih trenutaka. Znate kako je, amaterski je to nivo i novac baš i nije neki, a kad ne ide najbolje, svašta vam prolazi kroz glavu. Ali u životu je tako da nakon lošeg dana obično dođu bolji. To mi je davalo snagu.

Nakon jednogodišnje epizode u Opuzenu zamijetili su ga iz Slaven Belupa, gdje se afirmirao u mladog reprezentativca.

- Imao sam priliku igrati protiv Širokog i Zrinjskog, ali nitko u meni očito nije vidio kvalitetu. Doduše, postojali su kontakti sa Širokim Brijegom dok sam bio u Neretvancu. Put me odveo u Slaven Belupo i mogu samo Bogu zahvaliti što je ispalo ovako kako jest. Tamo sam napravio ime kao igrač i stekao potrebno iskustvo.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Poznata je priča da je, nakon što je saznao za interes Stevena Gerrarda, klubu rekao da bi do Glasgowa išao i pješice.

- Bilo je to ostvarenje snova. Cijelu priču držao sam u tajnosti dok nisam potpisao ugovor, čak ni roditeljima nisam želio govoriti neke stvari - kaže Nikola.

Gerrardu se divim, uvijek zna što treba

Svakodnevni susreti s Gerrardom bili su mu nerealni.

- Vratiš se u prošlost, razmisliš kako si igrao u rodnom gradu i onda se okreneš oko sebe, naprosto sjajan osjećaj. Pogotovo kad sam prvi put zaigrao, osjetio atmosferu i vidio koliko su Rangersi zapravo velik klub - rekao je Katić i dodao:

- Gerrard je čovjek koji je toliko jednostavan, pristupačan i dobar. Ponekad ne biste ni pomislili da je to isti onaj Gerrard kojem ste se kao klinac divili. Zbog golemog igračkog iskustva točno zna kako u kojem trenutku diše momčad, zna točno kad i što treba reći. U svakom trenutku želi najviše, želi pobjedu i, ako je moguće, bez primljenog gola. Ostavio je sjajan dojam.

Igrače u hrvatskoj ligi ocjenjuje boljima nego onima u škotskoj, ali na Otoku su zato, kaže, spremniji. A poseban je gušt igrati u Old Firmu, derbiju protiv Celtica, jednom od najglasovitijih o svijetu.

- To je nemoguće opisati, mora se doživjeti. Grad doslovno diše za tu utakmicu, svi na ulicama samo o tome pričaju i malo gdje postoji takvo rivalstvo. Kad je utakmica, navijači se mrze - kaže Katić, kojemu je u prilagodbi pomogao Saša Papac (39), bivši reprezentativac BiH i legenda Ibroxa:

- Upoznali smo se još u Osijeku. Dobar je čovjek, dao mi je nekoliko savjeta za život u Glasgowu i zahvalan sam mu na tome. Ovdje ga puno cijene i nisu zaboravili što je dao za klub.

A uskoro bi s Papcem, osim klupskoga dresa, mogao dijeliti i onaj nacionalni. Dalić i Prosinečki su na potezu.