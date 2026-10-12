Prije koji mjesec bio je zvijezda Bundeslige. Pogledajte ga sad

Niklas Süle uživa u životu nakon profesionalnog nogometa, ali i dalje nije zaboravio zeleni teren. Branič koji je još prošle sezone igrao za Borussiju Dortmund kod Nike Kovača i umirovio se sa samo 30 godina, uz službenu diskutabilnu težinu od oko 100 kilograma, prešao je s travnjaka Bundeslige i Lige prvaka na seoski ambijent devete lige i tamo je katica za sve, pa su ga tako snimili kako brani.

U pitanju je Tiefenbach, klub iz pitoresknog gradića na granici s Austrijom. Sudeći prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, nova karijera Süleu nije baš uspješna, ali ionako igra za gušt i možda pokoje pivo nakon utakmice pa za komentare i neće previše mariti.

Tijekom karijere s Bayernom je osvojio impresivnih 14 trofeja, za njemačku reprezentaciju je nastupio 49 puta. Stalno se mučio s viškom kilograma, a kad je u jednom TV intervjuu obznanio kako je kraj, odmah je navalio na cheeseburgere koje je ponio u vrećici.

- Ako mi je ovo posljednji intervju kao profesionalnom nogometašu, pomislio sam: naručit ću 12 komada. Ja ću vjerojatno slistiti šest.