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VIDEO: ŽIVOT NAKON KARIJERE

Prije koji mjesec bio je zvijezda Bundeslige. Pogledajte ga sad

Piše Josip Tolić,
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Prije koji mjesec bio je zvijezda Bundeslige. Pogledajte ga sad
Foto: Instagram/Screenshoot
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Süle nakon karijere brani u 9. ligi, a snimke njegove nove uloge postale su hit i sprdnja

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Niklas Süle uživa u životu nakon profesionalnog nogometa, ali i dalje nije zaboravio zeleni teren. Branič koji je još prošle sezone igrao za Borussiju Dortmund kod Nike Kovača i umirovio se sa samo 30 godina, uz službenu diskutabilnu težinu od oko 100 kilograma, prešao je s travnjaka Bundeslige i Lige prvaka na seoski ambijent devete lige i tamo je katica za sve, pa su ga tako snimili kako brani.

U pitanju je Tiefenbach, klub iz pitoresknog gradića na granici s Austrijom. Sudeći prema snimkama koje kruže društvenim mrežama, nova karijera Süleu nije baš uspješna, ali ionako igra za gušt i možda pokoje pivo nakon utakmice pa za komentare i neće previše mariti.

Highlights of Niklas Süle playing in goal for 9th tier side SV Tiefenbach
by u/WarriorkingNL in soccer

Tijekom karijere s Bayernom je osvojio impresivnih 14 trofeja, za njemačku reprezentaciju je nastupio 49 puta. Stalno se mučio s viškom kilograma, a kad je u jednom TV intervjuu obznanio kako je kraj, odmah je navalio na cheeseburgere koje je ponio u vrećici.

- Ako mi je ovo posljednji intervju kao profesionalnom nogometašu, pomislio sam: naručit ću 12 komada. Ja ću vjerojatno slistiti šest.

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