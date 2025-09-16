Obavijesti

OGLASIO SE NAVIJAČIMA

Prije samo dva dana izabran je u Skupštinu Dinama, sad podnio ostavku: 'Osjećam veliki sram'

Piše Domagoj Vugrinović,
Prije samo dva dana izabran je u Skupštinu Dinama, sad podnio ostavku: 'Osjećam veliki sram'
Zagreb: Počeli izbori u Dinamu, glasao Zvonimir Boban | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jedina kandidacijska lista, "Dinamovo proljeće" predvođena Zvonimirom Bobanom, osvojila je 6.677 glasova ili 98,79 posto važećih listića te time preuzela vođenje kluba

Prije dva dana članovi Dinama birali su novu skupštinu na prvim demokratskim izborima u povijesti kluba. Od 28.215 članova s pravom glasa glasovalo je 7.512, što čini 26,62 posto, objavio je klub na svojoj službenoj stranici.

Jedina kandidacijska lista, "Dinamovo proljeće" predvođena Zvonimirom Bobanom, osvojila je 6.677 glasova ili 98,79 posto važećih listića te time preuzela vođenje kluba. Iz Dinama su poručili da su izbori ostvarenje sna brojnih generacija navijača koje su se godinama borile za demokratski ustroj kluba.

Samo dva dana nakon izbora stigla je i prva ostavka. Povjerenik Matej Pavlić, jedan od petero izabranih u skupštinu, objavio je na forumu Zona Dinamo da se povlači. Naveo je kako zbog prekršaja iz prošlosti ne može potpisati potrebnu dokumentaciju i pritom objavio svoje obrazloženje:

"Dragi moji Dinamovci!
Ovim putem želim se svima ispričati koji ste mi dali povjerenje svojim glasom na izborima ove subote i svim navijačima našeg Dinama. Nažalost današnjim danom morao sam podnijeti ostavku za koju sam isključivo ja kriv.
Kod predaje potrebne dokumentacije za kandidaturu ishodio sam sve potrebno, kao i da se ne vodi protiv mene nikakav kazneni postupak. Zatim sam potpisao izjavu a nisam uočio da mora kandidat biti tri godine bez prekršaja u sportu.
Danas sam tu izjavu opet dobio da potpišem i bolje čitajući uočio tu stavku. Nisam ništa htio potpisati kako ne bi narušio reputaciju našeg Dinama i izazvao bilo kakvu štetu našem klubu.
Nažalost imam prekršaj koji se dogodio prije dvije i pol godine, igralo se zadnje kolo na Maksimiru gdje smo u onoj turbulentnoj sezoni postali prvaci te u zanosu emocija i sreće ušao sam pa ‘ajmo reći u teren, ali nisam do terena stigao jer su me tamo redari zadržali te sam predan policijskim službenicima.
Nema izgovara, kriv sam! Ali najviše mi je žao kaj sam iznevjerio svoju obitelj, Vas koji ste glasali za mene, a i cijelu našu plavu obitelj. Ovim putem ispričavam se svakome od Vas, ispričavam se našem Dinamu i svima koji vole Dinamo. Osjećam veliki sram jer sam iznevjerio i vas i sebe. Sa suzom u oko svakoga od Vas molim za oprost!", objavio je Pavlić.

