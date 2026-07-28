TV prijenos susreta Dinamo - Thun radila: jedna kamera!? Ovako su to objasnili s RTL-a

Po završetku prvog poluvremena utakmice Dinamo - Thun (2-2) u uzvratu drugog pretkola Lige prvaka, dok je Dion Drena Beljo žestoko nešto prigovarao Morisu Valinčiću, a s Maksimira grmjeli zvižduci, dogodili su se nesvakidašnji tehnički problemi zbog kojih je nestalo slike na odjavi u programu RTL-a.

Ako su mnogi i pomislili da će stanje vratiti na uobičajeno početkom nastavka, prevarili su se. Naime, s RTL-a su se pred početak drugog dijela uključili jednom kamerom postavljenom na zapadu, a na ekranu nije bilo vremena, grafike ni ponovljenih snimki. Tako je išao nastavak.

- Želim vam se ispričati zbog tehničkih problema koji su se pojavili i ovog kadra, jedinog zasad. Nadam se da će se stvari stabilizirati i po tom pitanju - rekao je komentator Filip Brkić.

Zanimljivo, VAR je cijelo vrijeme bio u pogonu pa je tako u 67. minuti strijelac drugog gola i kapetan Thuna Marco Bürki isključen na intervenciju dodatnih sudaca u 67., a zaleđa nije bilo kod Dinamova gola za smanjenje zaostatka koji je zabio Dion Drena Beljo u 74.

Prijenos je radila produkcijska kuća Croatel koja inače radi utakmice HNL-a. Tijekom produžetaka su se oglasili s RTL televizije kratkim priopćenjem.

"Tijekom prijenosa utakmice Dinamo-Thun došlo je do tehničkih problema u proizvodnji signala koje RTL Hrvatska preuzima od produkcijske kuće. Kako gledatelje ne bismo ostavili bez prijenosa donesena je odluka da se isti nastavi u minimalnim tehničkim uvjetima s jednom kamerom bez grafičkih elemenata. Zahvaljujemo na razumijevanju."