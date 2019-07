Prijetili su da će me zaklati, ali nisam rekao da bih ubijao Srbe

Čim je proslavljeni hrvatski tenisač Goran Ivanišević (47) dogovorio suradnju s Novakom Đokovićem (32) pred početak Wimbledona, dio srpskih medija podsjetio je na jednu spornu izjavu Zeca iz 1992. o Srbima, dok je bjesnio Domovinski rat.

Spočitali su mu da je na turniru u Adelaideu u Australiji izjavio da bi ubijao Srbe, ali Goran je sve opovrgnuo i razjasnio o čemu je bilo riječ.

- Tijekom meča protiv Šveđanina Nicklasa Kultija na tribine je došlo između pet i deset momaka Srba. Počeli su me psovati i vrijeđati na najgori način. Prijetili su da će me ubiti, zaklati, vrijeđali su moju majku najvulgarnijim psovkama - kazao je Goran i dodao:

- Ja sam im uzvratio. Došlo je do prekida meča kako bi ih odstranili s tribina.

Tijekom boravka u Adelaideu čuvali su ga specijalni policajci, a s njima je jednom prilikom otiašao u streljanu gdje su oni vježbali.

- Dali su mi poluautomatsku pušku da gađam mete. Iskakale su, a ja ništa nisam pogodio. Poslije su novinari doznali za to i pitali me kako je bilo. Rekao sam da je bilo super, ali da bi bilo bolje da su umjesto meta bili oni navijači s meča - kaže Goran.

Problem je, tvrdi, nastao u prijevodu.

- Novinar je to preveo kako je preveo, pogrešno. Ja jesam to rekao, ali se moja izjava odnosila samo na te navijače jer su me stvarno izludjeli vrijeđajući mene i psujući mi majku. Ali nikad poslije toga nisam ništa slično rekao niti sam imao takve izjave - rekao je Goran u intervjuu za Politiku.

Srbi su mu zamjerali i za neke druge izjave, ali on ih je objasnio političkom situacijom u Hrvatskoj.

- Svaku sam šansu koristio za promociju Hrvatske. Svatko je radio što je mogao, tako da tu ne vidim neki sporan dio. Ispalo je kao da sam stvarno uzeo mitraljez i ubio 500 ljudi, a to nije točno. Sve sam rekao u afektu, takva su bila vremena, ali nisam rekao da bih ubijao Srbe. Nisam nikoga ubio niti sam mislio nekoga ubiti - jasan je Ivanišević.

Svjestan je što dijelu javnosti u Srbiji nije drago što se pridružio Novakovu timu.

- Uvijek će i u Srbiji i u Hrvatskoj biti nezadovoljnih. Meni je ekstremna čast da me pozvao jedan Novak - zaključio je Ivanišević.

