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SEP POBIJEDIO BILIĆA

Prijetio da će ga prebiti kao Torcida BBB pa dobio batine

Piše Domagoj Vugrinović, Issa Kralj,
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Prijetio da će ga prebiti kao Torcida BBB pa dobio batine
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Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hrvoje Sep - Ante Bilić | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Završio sam na podu, on je izuzetno opasan čovjek. Tko god je ispred mene, ja idem naprijed, to sam i rekao da ću napraviti, rekao je Sep nakon pobjede nad Antom Bilićem u zagrebačkoj Areni

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Jedan od najiščekivanijih mečeva na FNC 33 spektaklu u zagrebačkoj Areni bio je onaj između Ante Bilića i Hrvoja Sepa, a njihova borba je bila jedina koja nije bila po MMA pravilima.  

Dvojac se borio po pravilima boksa s malim rukavicama, a domaća publika dočekala je Bilića salvama zvižduka zbog njegovih prijašnjih izjava na račun Bad Blue Boysa.

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Nakon nešto više od dvije minute akcije Bilić je lijevim krošeom poslao Sepa u nokdaun. Slavonac se brzo oporavio i dočekao kraj runde na nogama, no prva je dionica pripala Biliću.

Sep se vratio u drugoj rundi. Ušao je u blisku borbu i serijom krošea najprije uzdrmao Bilića, a potom ga poslao i u nokdaun. Bilić se pridigao, a Sep je ponovno krenuo u napad, no ponestalo mu je vremena za završetak. Borci su tako u treću rundu ušli potpuno izjednačeni.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hrvoje Sep - Ante Bilić
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hrvoje Sep - Ante Bilić | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sep je u trećoj rundi nastavio graditi prednost, a sve je više počeo kombinirati udarce u tijelo. Nekoliko je puta lijepo pogodio lijevim krošeom u jetru. Borci su nakon toga ušli u klinč, gdje je Sep pokušavao pronaći kut od 45 stupnjeva kako bi nastavio nanositi štetu. Bilić je ipak iskusno kontrolirao njegovu ruku i uspio privesti rundu kraju.

Bilić je vrlo agresivno otvorio četvrtu rundu i odmah pritisnuo Sepa. Slavonac je izdržao početni nalet pa ušao u klinč, iz kojeg je dobro radio desnom rukom. Da zagrebačka publika itekako dobro poznaje borilački sport pokazali su i uzdasi s tribina nakon što je Sep maestralno izbjegao jedan direkt i odmah krenuo u kontranapad. Potom je ponovno ušao u klinč, iz kojeg je dobro radio sve do kraja runde.

Bilić je ponovno bolje otvorio petu rundu, no Sep je još jednom iskusno podigao gard i pričekao da protivnik ispuca svoju seriju, a zatim krenuo u napad. Sjajno je izbjegavao udarce, a potom krošeom još jednom ozbiljno uzdrmao Bilića. Sep je nakon toga krenuo po završetak, ali Bilić je uspio izdržati do posljednjeg zvona.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hrvoje Sep - Ante Bilić
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Hrvoje Sep - Ante Bilić | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ipak, Sep je napravio dovoljno da nakon pet rundi slavi na bodove.

- Završio sam na podu, on je izuzetno opasan čovjek. Tko god je ispred mene, ja idem naprijed, to sam i rekao da ću napraviti. Svejedno mi je, male rukavice, velike rukavice, tko god hoće, ja sam taj koji ima više kondicije, ja sam taj koji ide do kraja - rekao je Sep nakon pobjede pred zagrebačkom publikom. 

Na pitanje koji mu je sljedeći izazov, Sep je odgovorio: 

- Imam najboljeg trenera u Hrvatskoj, imam vrhunsku suprugu. Dajte mi neko najjače ime, dajte mi nekog najluđeg pa da vidimo tko je spreman ići dalje.

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