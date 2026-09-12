Završio sam na podu, on je izuzetno opasan čovjek. Tko god je ispred mene, ja idem naprijed, to sam i rekao da ću napraviti, rekao je Sep nakon pobjede nad Antom Bilićem u zagrebačkoj Areni
Prijetio da će ga prebiti kao Torcida BBB pa dobio batine
Jedan od najiščekivanijih mečeva na FNC 33 spektaklu u zagrebačkoj Areni bio je onaj između Ante Bilića i Hrvoja Sepa, a njihova borba je bila jedina koja nije bila po MMA pravilima.
Dvojac se borio po pravilima boksa s malim rukavicama, a domaća publika dočekala je Bilića salvama zvižduka zbog njegovih prijašnjih izjava na račun Bad Blue Boysa.
Nakon nešto više od dvije minute akcije Bilić je lijevim krošeom poslao Sepa u nokdaun. Slavonac se brzo oporavio i dočekao kraj runde na nogama, no prva je dionica pripala Biliću.
Sep se vratio u drugoj rundi. Ušao je u blisku borbu i serijom krošea najprije uzdrmao Bilića, a potom ga poslao i u nokdaun. Bilić se pridigao, a Sep je ponovno krenuo u napad, no ponestalo mu je vremena za završetak. Borci su tako u treću rundu ušli potpuno izjednačeni.
Sep je u trećoj rundi nastavio graditi prednost, a sve je više počeo kombinirati udarce u tijelo. Nekoliko je puta lijepo pogodio lijevim krošeom u jetru. Borci su nakon toga ušli u klinč, gdje je Sep pokušavao pronaći kut od 45 stupnjeva kako bi nastavio nanositi štetu. Bilić je ipak iskusno kontrolirao njegovu ruku i uspio privesti rundu kraju.
Bilić je vrlo agresivno otvorio četvrtu rundu i odmah pritisnuo Sepa. Slavonac je izdržao početni nalet pa ušao u klinč, iz kojeg je dobro radio desnom rukom. Da zagrebačka publika itekako dobro poznaje borilački sport pokazali su i uzdasi s tribina nakon što je Sep maestralno izbjegao jedan direkt i odmah krenuo u kontranapad. Potom je ponovno ušao u klinč, iz kojeg je dobro radio sve do kraja runde.
Bilić je ponovno bolje otvorio petu rundu, no Sep je još jednom iskusno podigao gard i pričekao da protivnik ispuca svoju seriju, a zatim krenuo u napad. Sjajno je izbjegavao udarce, a potom krošeom još jednom ozbiljno uzdrmao Bilića. Sep je nakon toga krenuo po završetak, ali Bilić je uspio izdržati do posljednjeg zvona.
Ipak, Sep je napravio dovoljno da nakon pet rundi slavi na bodove.
- Završio sam na podu, on je izuzetno opasan čovjek. Tko god je ispred mene, ja idem naprijed, to sam i rekao da ću napraviti. Svejedno mi je, male rukavice, velike rukavice, tko god hoće, ja sam taj koji ima više kondicije, ja sam taj koji ide do kraja - rekao je Sep nakon pobjede pred zagrebačkom publikom.
Na pitanje koji mu je sljedeći izazov, Sep je odgovorio:
- Imam najboljeg trenera u Hrvatskoj, imam vrhunsku suprugu. Dajte mi neko najjače ime, dajte mi nekog najluđeg pa da vidimo tko je spreman ići dalje.
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