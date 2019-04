Prikupljen novac obitelji kojoj je u požaru stradao jedini dom

Nakon teške borbe za svaku loptu koja je trajala 60 minuta ove subote u koprivničkoj dvorani, rukometašice Podravka Vegete su na korak do titule prvakinja države. Na korak bliže do obnovljenog doma je i obitelj Ćirković, jer se polako poput bodova za rukometnu titulu sakuplja i novac za pomoć ovoj skromnoj obitelji.

Šesteročlanoj obitelji je prije nešto više od mjesec dana kuća izgorjela u požaru. Pokazalo se ne samo da rukometna lopta u Koprivnici kuca velikim srcem, zbog titule i kupa koji su im na dohvat ruku, već i zbog toga što su najvažniji susret u sezoni podredili humanitarnom cilju.

Uprava Podravka Vegete nije zaboravila obitelj Ćirković, jer su na toj utakmici bili posebni gosti, a sakupljao se i dobrovoljni prilog za njih. Za samohranog oca Vladimira i njegovo petero djece sakupljeno je 7469,10 kuna, što će im biti uplaćeno na njihov račun. U poluvremenu susreta predsjednica NO RK Podravke Ljiljana Šapina im je uručila poklon pakete glavnog sponzora kluba - Podravke.

- Prvi put smo zajedno bili na jednoj utakmici i zaista smo uživali u velikoj gostoljubivosti rukometnog kluba koji su nam bili sjajni domaćini. Nakon utakmice i poklona koje smo dobili bili smo zajedno s trenerima jedne i druge momčadi i vodstvom klubova na prigodnom domjenku. Doista nemam riječi kojima bi se zahvalili svima koji su nam pomogli. Mislim da će to djeci ostati u trajnom sjećanju, jer nije mala stvar kad te se netko na ovako važnoj utakmici sjeti i posveti ti pozornost - kazao je Vladimir Ćirković.

No, valja se podsjetiti i na rukometnu poslasticu nakon koje je domaća momčad na korak do nove titule, jer su uspjele „Lokosicama“ vratiti za poraz u Zagrebu (24:22) od dva razlike pobjedom (28:23) od pet golova viška. Kolo prije kraja prvenstva obje ekipe imaju sve pobjede uz po jedan prethodno spomenuti poraz, tako da je Podravka u prednosti zbog boljeg međusobnog omjera.

U tom 60-minutnom „ratu“ najbolja je bila Dejana Milosavljević koja je gošćama utrpala devet zgoditaka. No, uz nju je bilo još dosta imena koje zaslužuju pohvale. Isto tako i gostujuća momčad je pokazala da je dostojan suparnik „Podravkama“.

Doduše, rukometašice Podravka Vegete su u „maloj“ prednosti u odnosu na „Lokosice“ jer iza nje stoji golemi prehrambeni div, a to je poguranac kakav ekipa gostujućeg trenera Nenada Šoštarića može samo sanjati. Uostalom to se vidi i u rosteru momčadi, jer za momčad Zlatka Saračevića nastupa i nekoliko igračica iz inozemstva. Kako predstoji velika rekonstrukcija ekipe, to su se neke igračice oprostile od koprivničke publike uz golemi pljesak. Natalija Čigirinova, Alena Ikhneva, Karyna Yezhykava i Maria Holešova odlaze, jer dolaze neka nova imena, a dale su veliki doprinos momčadi.

Ne samo svojim rukometnim umijećem, već i sportskim i ljudskim pristupom ostavili su golemi trag u Koprivnici, tako da su im vrata uvijek otvorena. Koliko su „srasli“ s gradom u ovih nepunih 365 dana najbolje je pokazalo njihovo veselje i zagrljaji sa suigračicama s kojima su došli do cilja zbog kojeg su dovedene.

Dok su se pogasila svjetla u dvorani, susreli smo Nataliju Čigirinovu koja je s dva pogotka u finišu bacila pijesak na tračnice kako bi se zahuktala Lokomotiva zaustavila, ona nam je u znak pozdrava mahnula uz riječi:

- Vraćam se kući u svoju Rusiju.