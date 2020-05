Pripiti Kyrgios: 'Andy, bolji si od Đokovića, on igra graničare'

Nick Kyrgios uvijek oduševljava svojim izjavama i potezima, a par zanimljivih imao je i tokom Instagram prijenosa uživo s Andyjem Murrayem. Za početak prisjetio se meča sa Škotom 2014. godine iz Montreala, kada mu je uzeo tek četiri gema.

POGLEDAJTE VIDEO: Đoković u proslavi

Kyrgios has one of the best tennis IQs in the game.



And of course we already know his entertainment value 😂



Some interesting analysis on Murray and Nadal returning his serves and stating that he believes Murray is better than Djokovic. #Tennis



pic.twitter.com/IRbyL8iENR