'Prišao mu je s leđa i udario ga šakom. Srušio se poput stabla'

Trebala je to biti njezina najveća borba u karijeri, a na kraju je završila u suzama. Teški su dani iza Ivane Habazin koja se u subotu trebala boriti protiv Claresse Shields za titule WBO i WBC u supervelteru, no sve je otkazano nakon što je brat od Shields udario šakom Ivaninog trenera i tako mu nanio ozbiljne ozljede. James Ali Bashir je odmah prevezen u bolnicu te su mu liječnici operirali vilicu koju mu je slomio napadač.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon teških dana i hodanja po bolnicama, naša Ivana Habazin vratila se u Hrvatsku, u Zagreb, i opisala teške dane koji su sada iza nje.

- Došao je s leđa i udario ga je sa šakom. Neki su vidjeli da ga je udario od iza pa u vilicu, a ja sam vidjela da ga je udario u predjelu uha i malog mozga. Automatski, kako ga je udario, tako je trener pao u nesvijest. Zapravo se srušio kao kada padne stablo i još je udario u pod - rekla je Ivana za RTL.

Uoči napada, Ivanin trener se šetao po dvorani dok se Shields spremala na vaganje, a njezinoj sestri to se nije svidjelo i počela se verbalno prepucavati s Bashirom.

- Ja ne opravdavam ono što je on rekao. To je Amerika, imaju drugačiji način razgovora. Kada netko kaže, kad te žena počinje napadati, poludio je... On je ponosan i u godinama je - rekla je Habazin.

Claressa Shields je nakon napada rekla skandalozno Ivani da pronađe novog trenera, no na kraju se uozbiljila i ispričala se svima te pružila podršku svojoj nesuđenoj suparnici i njezinom treneru. Je li to zbog PR-a i jer joj je netko savjetovao, ili je sama shvatila da je pogriješila i da si ne smije ukaljati ugled, ne znamo. No svakako za svaku pohvalu.

Nešto je ipak iznad sporta, a to je poštovanje koje Shields nije pokazala prema svojoj suparnici. Ivana i njezin trener najavili su tužbu protiv napadača, a hoće li do borbe između njih dvoje ikada doći, to pak ne znamo. Naša boksačica čekala je godinu dana da dobije ovu priliku. U kolovozu je meč otkazan zbog ozljede Amerikanke, ali sada su meč otkazale neke stvari koje ne bi trebale imati veze sa sportom.

-