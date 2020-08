\u00a0

Uoči puta na Gibraltar svi igrači Prištine bili su negativni, no po dolasku je "palo" čak sedam igrača. Susret je odgođen za subotu, a kosovski klubovi su se solidarizirali i posudili im svoje igrače za jedan dan

<p>Kad nema na kome, Uefa trenira strogoću na malim klubovima. Tako je bilo i tako će biti. Uefina meta ove su godine klubovi s Kosova. U kvalifikacijama za europska natjecanja Uefa je zube pokazala na tri kosovska kluba. Prvo je nastradala Drita, koja je igrala, odnosno, trebala je igrati u pretkolu Lige prvaka. Uoči puta svi igrači Drite bili su negativni, no po dolasku u Nyon testovi su pokazali da su dva igrača zaražena korona virusom. Uzalud su se žalili igrači i čelnici Drite, sat vremena prije početka utakmice Uefa je otkazala susret, Linfield poslala u sljedeće kolo na noge Legiji, a Dritu u izolaciju.</p><p>Potom su na red stigle Gnjilane, koje su trebale igrati na San Marinu. Scenarij znate. Uoči puta svi su bili negativni, pa po dolasku svi na testiranje i jedan igrač nije prošao test. Odnosno, prošao ga je s pozitivnim ishodom. Uefa ovdje nije htjela izbaciti Gnjilane već je susret odgodila za danas. Tako će Gnjinale, ako u međuvremenu neće biti nitko pozitivan, večeras u 20 sati igrati protiv Tre Penne iliti tri olovke, prevedeno na hrvatski. </p><p>E, sad dolazimo do trećeg i najčudnijeg slučaja. Priština, klub koji je nekad igrao u prvoj jugoslavenskoj ligi, stigao je na Gibraltar gdje su trebali igrati preliminarnu rundu Europske lige. Naravno, opet sve znate, svi igrači uoči puta bili su negativni, no misteriozni let prema Gibraltaru iznjedrio je čak sedam zaraženih igrača. Obavezno testiranje bilo je odmah po dolasku, a nalazi su šokirali čelnike kosovskog kluba. </p><p>- Čekajte, kako sad sedam igrača, testovi vam nisu u redu - žalili su se čelnici Prištine.</p><p>No u Uefi nisu imali razumijevanja na njihove žalbe, tvrdeći da je sa testovima sve u redu. I prebacili susret za subotu, točnije, za sutra. Tako sad Priština u 24 sata mora pronaći novih 20 igrača, koji će probati izbaciti Lincoln. No, osim 20 igrača, moraju pronaći i smještaj.</p><p>- Ajmo, razlaz - vjerojatne su riječi upravitelja hotela, koji je cijelu momčad, zajedno sa stožerom, izbacio ih hotela.</p><p> </p><p> </p><p>Sirotoj Prištini odmah su u pomoć priskočili ostali kosovski klubovi, pokazavši nevjerojatnu solidarnost. Fernoikel, Llapi, Trepča, Flamurtari, Balkan, Drenica i Vushtrri posudili su Prištini igrače za tu jednu utakmicu jer je, a što drugo, to u interesu kosovskog nogometa i međunarodnog koeficijenta. E, sad, na utakmici protiv Linfielda ne smije biti ni trener, pa će "All star zvijezde Kosova" voditi legenda Prištine Ramiz Krasniqi.</p><p>Ali, nije ni tu kraj priči. Naime, uoči puta na Gibraltar, testovi su pokazali da je i jedan od novoustoličene momčadi kosovske lige zaražen korona virusom, što znači da bi ih po dolasku na Gibraltar moglo biti još. Jer, u slučaju Drite i Prištine uoči puta nije nitko bio zaražen, barem su tako tvrdili, pa su po dolasku pali...</p>