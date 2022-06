Sučić za 24sata: Još ne želim desetku, nek' je Modrić nosi

Foto: Igor Šoban/PIXSELL

Iz BiH me nikad nisu zvali, a Austrija me zvala prije godinu i pol, nudili su mi da odigram par utakmica za U-21 i obećali da će me odmah preseliti u A selekciju, ali meni je od početka bio cilj igrati za Hrvatsku, kazao je hrvatski wunderkind

Ako se nastavi razvijati kao do sada, Luka Sučić (19) mogao bi biti nositelj igre i zvijezda hrvatske nogometne reprezentacije u narednih 15 godina. Streloviti uspon u Red Bull Salzburgu doveo ga je u fokus velikih klubova, kao i reprezentacija, no za Luku nije bilo dileme za koga želi igrati – samo za Hrvatsku. A dječački san mu se ostvario i prije nego li se nadao.