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DAVIS CUP

Prižmić pobijedio i izjednačio za Hrvatsku protiv Njemačke!

Piše HINA,
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Prižmić pobijedio i izjednačio za Hrvatsku protiv Njemačke!
Foto: Piroschka Van De Wouw
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U nedjelju je na rasporedu ogled parova, hrvatske boje branit će Nikola Mektić i Mate Pavića, a s druge strane će stajati Kevin Krawietz i Tim Putz

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Nakon prvog dana dvoboja kvalifikacija za završnicu Davis Cupa koji se održava u Halleu teniske reprezentacije Njemačke i Hrvatske igraju 1-1. Njemačku je u prednost doveo drugi igrač svijeta i ovogodišnji pobjednik Roland Garrosa i US Opena Alexander Zverev koji je svladao Mateja Dodiga, 171. igrača svijeta, sa 6-4, 7-6 (3), da bi na 1-1 poravnao Dino Prižmić 6-4, 6-3 uspjehom protiv Daniela Altmaiera.

Prvi hrvatski "reket" u Halleu, trenutačno 103. igrač svijeta Prižmić nešto je sporije krenuo u dvoboj protiv Altmaiera, 69. s ATP ljestvice, te je bio suočavan s "break-loptom" u svoja prva dva servis-gema, no uspijevao se izvlačiti iz nelagode, samo da bi kod rezultata 3-3 ipak pokleknuo. No, kao da ga je gubitak servisa "probudio" pa je zaigrao mnogo bolje, pogotovo na reternu te je osvojio sedam od sljedećih osam gemova i stigao u dobitnu poziciju.

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Germany v Croatia
Foto: Piroschka Van De Wouw

Prižmić je odmah vratio "break" za poravnanje na 4-4, a onda je oduzeo servis Altmaieru i kada je Nijemac servirao za ostanak u prvoj dionici. Nakon što je Prižmić izvukao 15-40 na svom servisu u prvom gemu drugog seta, ključni "break" 21-godišnji Splićanin je ostvario u četvrtoj igri kada je poveo sa 3-1, a zatim sigurno držao tu prednost do kraja.

U nedjelju je na rasporedu ogled parova, hrvatske boje branit će Nikola Mektić i Mate Pavića, a s druge strane će stajati Kevin Krawietz i Tim Putz. Nakon toga trebali bi slijediti mečevi Zverev - Prižmić i Altmaier - Dodig.

Završni turnir Davis Cupa na rasporedu je od 24. do 29. studenog u Bologni. Osim domaćina Italije, četvrtfinale su izborile i Južna Koreja te Austrija. U ostalim susretima sastaju se Čile - Španjolska, Velika Britanija - Ekvador, Češka - SAD te Kanada - Francuska.

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