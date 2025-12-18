Obavijesti

PRORADIO JE DINO

Prižmić pobijedio u drugom kolu Next Gen turnira, ima šanse za polufinale: 'Rad nogu je bolji'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Osijek: Davis Cup, Hrvatska - Francuska, Dino Prižmić - Corentin Moutet | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon poraza u prvom kolu, Dino Prižmić pobijedio je Justina Engela u drugom kolu Crvene skupine Next Gen ATP Finala. Ovom pobjedom ostao je u igri za polufinale

Hrvatski tenisač 20-godišnji Dino Prižmić (ATP-128) u četvrtak je u drugom kolu Crvene skupine Next Gen ATP Finala u saudijskoj Džedi pobijedio Nijemca Justina Engela (ATP-187) sa 4-1, 2-4, 4-3 (3), 4-1 nakon sat i pol igre, te je tako ostao u igri za plasman u polufinale.

Prižmić je treći nositelj na turniru na kojem nastupa osam tenisača u dobi do 20 godina. Budući da set dobija onaj igrač koji prvi stigne do četiri osvojena gema, prednost oduzetog servisa često rezultira osvojenim setom. Hrvatski tenisač je odlično startao i break u drugom gemu bio mu je dovoljan da osvoji prvi set. Na početku drugog seta Prižmić je propustio dvije prilile za break i to je kaznio Engel, koji mu je oduzeo servis u šestom gemu. 

Treći set, nakon rezultata 3-3, odlučen je u tie-breaku, koji je pripao Prižmiću nakon što ga je otvorio sa četiri uzastopna poena. Meč je okončao u četvrtom setu upisavši drugi break na susretu. 

"Morao sam pobijediti da bi ostao u igri za polufinale. Podloga je vrlo brza i zbog toga sam trebao popraviti rad nogu. Zadovoljan sam svojom igrom i čini se da sam sve bolji iz meča u meč. Nadam se da ću sutra biti još bolji", izjavio je Prižmić.

U drugom susretu Crvene skupine u četvrtak se još sastaju Belgijanac Alexander Blockx (ATP-116) i Amerikanac Nishesh Basavareddy (ATP-167). Oni su dan ranije upisali pobjede u prvom kolu, Basavareddy je bio bolji od Prižmića, a Blockx je svladao Engela. Prižmić u petak u zadnjem kolu natjecanja po skupinama igra protiv Belgijanca Blockxa. 

