BORBA ZA GRAND SLAM

Prižmić prošao, troje Hrvata zapelo u kvalifikacijama na AO. Jednoj bi to mogao biti i kraj

Piše Josip Tolić, HINA,
Osijek: Dino Prizmić i Jozef Kovalik u drugom meču Davis Cupa između Hrvatske i Slovačke | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Dino Prižmić briljira na Australian Openu, dok Dodig, Mikrut i Mrdeža ispadaju. Mrdeža odigrala posljednji meč u karijeri

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP-127.) plasirao se u drugo kolo kvalifikacija za prvi Grand Slam tunrir sezone Australian Open nakon što je u ponedjeljak u prvom kolu izbacio Argentinca Genara Alberta Oliviera (ATP-228.). Hrvatski je tenisač pobijedio Argentinca 6-1, 6-4, a u drugom kolu kvalifikacija suparnik će mu biti 239. tenisač svijeta Gustavo Heide iz Brazila.

Bez plasmana u drugo kolo kvalifikacija ostali su Luka Mikrut, Matej Dodig i Tereza Mrdeža.

Bolji od Dodiga (ATP-231.), koji je upao u kvalifikacije nakon nekoliko otkazivanja, sa 5-7, 6-3, 6-2 bio je Libanonac Benjamin Hassan (ATP-259.) poslije dva sata i 13 minuta igre. Luku Mikruta (ATP-163.) je izbacio Portugalac Jaime Farla (ATP-151) SA 7-682), 7-5.

U ženskoj konkurenciji u kvalifikacijama nastupila je i 35-godišnja Tereza Mrdeža koja aktivno nije igrala tri godine. Nju je u prvom kolu kvalifikacija sa 6-0, 6-3 nakon 53 minute pobijedila srpska tenisačica Teodora Kostović. To bi joj trebao biti i posljednji meč u karijeri.

