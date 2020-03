Prkačin: Tata me rado kritizira, a kad smo igrali, jedva je disao

Ma, to što je tata igrao bila je posve drugačija košarka. On je spustio loptu, pa pet sekundi lijevo-desno pa horok. Naučio me to, ali danas je košarka puno brža, nema vremena za to, priča Roko Prkačin (17).

Najveći talent hrvatske košarke igra u Ciboni, ali stalna su pitanja o slavnom ocu Nikši. Pa je tako i u podcastu "I ja sam sportaš" najviše navijača zanimalo baš to je li bolji od oca.

- To što mi je stari bio košarkaš više mi je neka dodatna motivacija, cilj da ga nadmašim, dodatno natjecanje sa strane, u obitelji. Kako prolazimo u međusobnom haklu? On ima nešto viška kila pa nisu baš poštene okolnosti, haha. Zadnji put kad smo igrali međusobno nije mogao disati, haha!

O transferu i NBA draftu kaže da ne razmišlja, otac mu se brine i o karijeri.

- Da, neformalni mi je menadžer, štiti me od svega. Imam i tri brata, jedan igra košarku u Ciboni. Kritike? Stari najviše voli kad mi ima nešto loše za reći, da mi nabija na nos, haha. On se brine o mojoj karijeri, mamu se manje pita. Ona se na tribinam suzdržava, ali razumije sve i doma je glasna...

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Ljeti im je zanimacija vaterpolo, Nikša je pionir slavne dubrovačke Ljetne lige.

- Umirovio se, objesio kapicu o klin, a ja ljeti zaigram vaterpolo.

Uz njega je gostovao sin još jednog bivšeg igrača, Lovro Gnjidić (18).

- Moram častiti nakon što sam debitirao. Pjevati? Ne znam, možda i to... - rekao je, a Roko je dodao:

- E, možda budeš prvi koji će morati i pjevati, ali samo ti plati pizze.

Obojici nije lijepo igrati u praznim dvoranama, kao na nekim utakmicama hrvatske lige.

- Ne samo Smogovci, volio bih da dolaze i drugi navijači, pa i Boysi. Da, znam da ih dugo nema na košarci, ali pamtim dane kad su dolazili i baš mi se dopadalo - kaže Prkačin.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Obojica pohađaju gimnazije, Lovro Sportsku, a Roko privatnu.

- Desetero nas je u razredu, svi smo zvijezde na svoj način. Matematika? Da, tako mi ide da sam skoro pao razred bog nje... - priznao je Prkačin.

Izlasci i alkohol su im zabranjeni, ali obojica kažu da piju dosta kave. I obojica su fanovi američkog nogometa i "našeg" nogometa. Lovro je navijač Dinama, a Roko diplomatski kaže:

- Ja sam samo gledatelj...

Prkačin nosi obuću veličine 50 i priznaje da je naručuje, djevojku nema, a na pitanje opsjedaju li ga jer je popularan, kaže:

- Nisam te sreće, haha!

Lovro je naglasio da mu je najdraže pobijediti Split "jer jedini je u našem uzrastu na toj visokoj razini", a obojici je Euroliga bolja od NBA lige.

- Ma, NBA liga je samo šou, pogotovo osnovni dio sezone. Ali naravno da bih htio igrati ondje - kaže Gnjidić.