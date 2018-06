Pregovarao s Realom iza leđa Savezu: Lopetegui je izdajica!

Španjolska je dan uoči Svjetskog prvenstva potjerala izbornika Julena Lopeteguija!

Vijest je to koja je imala sličan efekt u nogometnom svijetu kao i ona da je Lopetegui novi trener Real Madrida. To je 'kraljevski klub' objavio jučer, a dan kasnije, Lopetegui je dobio otkaz u reprezentaciji.

- Igrači su me molili da Lopetegui ostane do kraja SP-a, ali nismo mogli prijeći preko onoga što je učinio. Pa nitko od nas nije ni znao da pregovara s Realom. Sve smo doznali pet minuta prije službene objave. To je bilo bezobrazno, to je bila izdaja! - rekao je predsjednik španjolskog saveza Luis Rubiales, koji je na izvanrednoj presici objavio da je Lopetegui bivši.

U savezu su brzo reagirali i za izbornika postavili Fernanda Hierra. Zanimljivo, sedmorica igrača u španjolskoj reprezentaciji znala su da će Lopetegui preuzeti Real, piše Marca.

Florentino Perez nekoliko dana prije službene objave pozvao je kapetana Sergija Ramosa i to mu otkrio. Znali su to i Carvajal, Vazquez, Asensio, Isco, Fernandez i Vallejo, sve igrači Reala u 'furiji'.

Lopetegui i Real mogli su pričekati kraj Svjetskog prvenstva, mogao je Lopetegui obavijesti i onog tko ga plaća da pregovara s drugim poslodavcem, ali iz nekog razloga, Real je na službenoj stranici dva dana prije SP-a objavio da je Lopetegui novi trener, a ovaj to nije javio nikome iz saveza što je razbjesnilo vodeće ljude u španjolskom nogometu.

Potpuno opravdano, pred Španjolcima je otvaranje SP-a protiv europskog prvaka Porgugala, a izbornik im dane prije toga pregovara s klubom. Malo je reći da nije bio sto posto 'unutra'.

Da stvar bude gora, Lopetegui je prije dva tjedna potpisao novi ugovor prema kojem je na čelu španjolske reprezentacije trebao biti do 2020. godine! I zato drastična odluka o otkazu ne treba previše čuditi, samo, pitanje je kako će na ovu šok terapiju reagirati igrači.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.