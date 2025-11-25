Problemi u kraljevstvu: Zvijezde Reala pobunile se protiv Xabija Alonsa, na odlasku je iz kluba?!

Real Madrid opet živi kaos. Samo nekoliko mjeseci nakon što je Xabi Alonso u lipnju sletio na klupu kao nasljednik Carla Ancelottija, svlačionica mu se raspada pred očima. Tri utakmice bez pobjede, zvijezde koje javno ili tiho prigovaraju i trener za kojeg španjolski novinari otvoreno govore da je „pred otkazom“.

Poraz od Liverpoola u Ligi prvaka, pa remiji 0-0 protiv Rayo Vallecana i 2-2 s Elcheom – za standarde Reala to je mini katastrofa. Umjesto standardnog „odgovora velikog kluba“ nakon reprezentativne pauze, Real se protiv Elchea raspao, a Alonso je na klupi izgledao izgubljeno, tražio rješenja koja nisu dolazila.

Igrači, kažu iz izvora bliskih klubu, više ne razumiju njegove upute. Nema jasnih reakcija kad izgube loptu, obrana je razvučena, a momčad je izgubila onu prepoznatljivu agresiju u visokom presingu. Taktika djeluje kruto, promjene usred utakmice još više zbunjuju ekipu.

Posebno je odjeknula odluka da protiv Elchea Fran Garcia zauzme zone u kojima se inače kreće Vinicius Junior, dok je Rodrygo završio na desnom krilu, gdje se osjeća kao stranac. Rezultat: kaos u napadu, loša kemija i još jedan remi.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Najveći problem ima ime i prezime: Vinicius Junior. Brazilska zvijezda, lice novog Reala, u otvorenom je ratu s trenerom. Napetost tinja mjesecima, a eksplodirala je na El Clásicu protiv Barcelone, kad je Alonso izvadio Vinija iz igre i zaradio bijesnu reakciju na klupi.

Vinicius se kasnije ispričao javnosti, ali u toj pisanoj isprici nije spomenuo trenera. Španjolski i engleski mediji pišu da je Brazilac otišao još dalje: informirao je čelnike da neće ni razmatrati produženje ugovora, koji traje do 2027., dok je Alonso na klupi.

To je za Florentina Péreza noćna mora. Real je oko Viniciusa, Mbappéa i Judea Bellinghama gradio novu galaktičku generaciju, a sad mu jedan od stupova otvoreno poručuje da ne vjeruje treneru. Poznata novinarka Arancha Rodríguez s COPE‑a otkrila je da u svlačionici postoji jasna podjela.

- Ima igrača koji ne podnose trenera - rekla je u radijskoj emisiji, pa nabrojala šestoricu koji su posebno nezadovoljni.

To su Vinicius, Federico Valverde, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick i Ferland Mendy. Sve redom igrači koji ili imaju manje minuta nego što očekuju, ili igraju na pozicijama koje im ne leže.

Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Na drugoj strani svlačionice stoje oni koji podržavaju Alonsa: mladi braniči Dean Huijsen i Alvaro Carreras, zatim Arda Güler, kao i Thibaut Courtois te najveća zvijezda, Kylian Mbappé. Dodaje se i Aurélien Tchouaméni, koji je profitirao u Alonsovu nešto tvrđem, defenzivnijem sustavu.

Ta pukotina dijeli momčad čak i unutar istih linija: dok je Mendy nezadovoljan statusom, Huijsen i Carreras u obrani blistaju i javno podržavaju trenera. U napadu, Vinicius i Rodrygo se osjećaju sputano, dok Mbappé ima potpunu slobodu i, prema pisanjima madridskih medija, dobru komunikaciju s Alonsom.

Prigovori prema Alonsu idu u istom smjeru: previše je rigidan. Za razliku od Ancelottija, koji je često popuštao zvijezdama, mijenjao sustav da bi im maksimalno otvorio prostor, Alonso navodno inzistira da se svi uklope u njegovu shemu, bez obzira na profil.

Valverde je više puta završio na desnom beku, iako se tome opirao, a u vezi se osjeća podređenije nego prije. Rodrygo ima premalo minuta za svoj status, Brahim Diaz dobiva kratke epizode iako je dobar kad napokon uđe, dok Endrick i Mendy praktično ne postoje u rotaciji. Igrači, tvrde španjolski portali, sve češće šapuću da trener „ne zna preokrenuti utakmicu s klupe“. U Elcheu su ostali zatečeni neobičnim rasporedom u napadu, a nakon treće loše utakmice zaredom dio svlačionice potpuno je izgubio vjeru da se projekt može okrenuti u pravom smjeru.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Novinar Jorge Picon opisao je atmosferu u Realu kao „nepodnošljivu“, a strani portali naglašavaju da se sve više igrača nada promjeni na klupi. Pritom ne pričaju samo o nezadovoljnim klincima, nego i o senatorima svlačionice, koji šefovima jasno poručuju da stvari ovako ne funkcioniraju.

Perez i uprava svjesni su da klub ne smije izgubiti najveće zvijezde, ni sportski ni financijski. U eri u kojoj jedan elitni napadač vrijedi 150-200 milijuna €, Real si teško može dopustiti da Vinicius završi na tržištu zato što se posvađao s trenerom.

U isto vrijeme, Alonso još ima svoje jake zaštitnike u klubu, koji vjeruju da mu treba dati vremena da provede ideje i da će se rezultati dići kad se vrate ozlijeđeni stoperi poput Édera Militãa i Antonija Rüdigera. No sve glasnije curi u medije da će iduća utakmica Lige prvaka protiv Olympiacosa biti presudna: novi kiks mogao bi značiti kraj.

U pozadini se već šuška kako bi Alonso, ako padne u Madridu, mogao završiti u Liverpoolu, klubu u kojem je kao igrač ostavio dubok trag. S druge strane, Real bi opet morao tražiti „vatrogasca“ usred sezone.