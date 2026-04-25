EDER MILITAO

Problemi za Brazil uoči početka SP-a. Zvijezda mora 'pod nož'

Piše Issa Kralj,
Foto: Isabel Infantes

Šok za Brazil i Real Madrid! Éder Militão možda propušta SP 2026 zbog teške ozljede. Operacija ili rizik? Odluka je na njemu

Veliki udarac za brazilsku nogometnu reprezentaciju i Real Madrid. Jedan od ključnih obrambenih igrača, Éder Militão, mogao bi propustiti nadolazeće Svjetsko prvenstvo 2026. godine zbog teške ozljede zadnje lože koja bi mogla zahtijevati operaciju. 

Militão je morao napustiti teren tijekom prvenstvene utakmice protiv Alavesa, a iz kluba je ubrzo stigla i službena potvrda. Liječnički pregledi su pokazali "ozljedu mišića u bicepsu femorisa njegove lijeve noge", stajalo je u priopćenju Real Madrida. 

Prema informacijama koje je prva objavila španjolska radijska postaja COPE, problem je znatno ozbiljniji nego što se isprva mislilo. Navodno je došlo do ponovnog otvaranja ožiljka od prijašnje ozljede na istom mišiću, što drastično mijenja plan oporavka i otvara vrata operativnom zahvatu.

Foto: Ana Beltran

Brazilski branič sada se nalazi pred najtežom odlukom u karijeri, koju će donijeti nakon konzultacija s liječničkim timom i obitelji. Jedna opcija je konzervativno liječenje, koje bi ga na teren moglo vratiti za otprilike pet tjedana, no uz vrlo visok rizik od ponovnog pucanja mišića. S druge strane, odlazak pod nož značio bi propuštanje Svjetskog prvenstva, ali bi se time znatno smanjila mogućnost ponovnih problema s istom ozljedom.

Druga, izglednija opcija je odlazak pod nož. Operacija bi značila sigurno propuštanje Svjetskog prvenstva, ali bi dugoročno riješila problem i smanjila mogućnost budućih komplikacija. U tom slučaju, oporavak bi trajao između četiri i pet mjeseci, što znači da bi Militão bio spreman tek za početak sljedeće klupske sezone. 

