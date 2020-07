Problemi za Zagreb: Kinezi neće u Hrvatsku, pa nema ni novca

Ne zaigra li se uopće SEHA liga, PPD će zajedno s Nexeom u domaće prvenstvo od početka. A kako jedni i drugi imaju preskupu momčad za domaće parkete, to bi moglo donijeti još rezanja

<p>Vrijeme prolazi, ali još se malo toga jasno zna. Zasad samo planovi, koji kažu da EHF s Ligom prvaka misli krenuti 16. rujna, a u rujnu bi i SEHA liga u Zadru trebala održati završni turnir.</p><p>Međutim, garancije da će se igrati nema i u trenutnim okolnostima nitko je ne može dati. Što nosi probleme i Zagrebu jer se njihovi Kinezi s Pekinškog sveučilišta neće vraćati u Hrvatsku i sudjelovati u novoj sezoni SEHA lige. Procijenili su da od rukometa neće biti ništa, odnosno, bitnije u toj priči, hrvatski prvak ostat će bez 25-30 posto planiranih sredstava u budžetu prema ugovoru koji imaju s njima i koji je sada "zaleđen". </p><p>Nije malo niti će biti jednostavno zakrpati tu rupu, sada kada sponzori odlaze i ne pitaju, no u klubu su takvo što imali u vidu da bi se moglo dogoditi i pripremili više scenarija. Onaj A, naravno, sadržavao je kinesku priču u kojoj Kinezi moraju još dvije godine biti članovi SEHA lige. Kad se vrate. </p><p>- Mi kao klub, a i rukomet u cjelini kao sport, nismo izolirani otok. Evidentno je da će cijeli sportski svijet osjetiti posljedice svega ovog što se događa, ali vjerujem da u našim planovima A, B i C, kako god da se dogodi, mi ćemo biti jedan od klubova koji će egzistirati u periodu koji je pred nama na relativno visokoj razini - rekao je direktor <strong>Vedran Šupuković.</strong></p><p>Ne zaigra li se uopće SEHA liga, a situacija se ne popravlja, štoviše, PPD bi zajedno s Nexeom mogao u domaće prvenstvo od početka. A kako jedni i drugi imaju preskupu momčad za domaće parkete, to bi moglo donijeti još rezanja. U svakom slučaju, tko se prije prilagodi, to bolje.</p>