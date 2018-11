Problemi zbog transparenta 'Free Catalonia' na Maksimiru

Na Maksimiru je u četvrtak apsolutno sve bilo savršeno - od punih tribina, savršenog navijanja i navijačkog dekora, pa na kraju do velike pobjede.

S druge strane, Španjolska nije dobro primila poraz i za njih je to bila večer za zaborav. A zasmetala je Španjolcima i poruka koja se pojavio na Maksimiru. Onim promadridski i prošpanjolski orijentiranima.

U jednom trenutku na tribinama se pojavio transparent 'Free Catalonia', ali zaštitari su ga jako brzo uklonili.

The banner #FreeCatalonia proudly displayed by #Croatian supporters at the beginning of the match Croatia-Spain.

Banner later on censored / removed by #Uefa officials

Thanks #Croatia for your solidarity.

HVALA HRVATSKA 🇭🇷🇭🇷#FreeCatalanPoliticalPrisoners#ShameOnSpain pic.twitter.com/OE3RqK15wQ