Procurili detalji tajne Messijeve posjete u Barceloni: Iznenadio je zaštitare i imao jedan zahtjev

Dok su svjetla Barcelone u nedjelju obasjavala kostur stadiona u renovaciji, dogodio se trenutak koji je uzburkao nogometni svijet. Lionel Messi (38), najveća legenda u povijesti kluba, vratio se na Camp Nou. Nije to bio službeni posjet, nije bilo pompe ni najave. Bila je to tajna operacija čovjeka koji se vratio na mjesto koje naziva domom, a taj je povratak otkrio duboke emocije, ali i nezacijeljene rane koje i dalje postoje između njega i uprave kluba.

Prema informacijama koje su procurile u španjolske medije, Messijev dolazak bio je potpuno iznenađenje za sve. U vrijeme kada je Camp Nou veliko gradilište i pristup je strogo ograničen, pojava argentinskog čarobnjaka na ulazu šokirala je čak i dežurne zaštitare. Nije bilo protokola, nije bilo poziva iz kluba. Legenda se jednostavno pojavila, a zbunjeno osiguranje, prepoznavši lice koje je desetljećima donosilo radost na taj isti stadion, pustilo ga je da uđe bez pitanja.

Foto: Instagram

Ova "tajna operacija" izvedena je u potpunoj diskreciji. Nitko iz uprave Barcelone nije bio obaviješten o njegovim namjerama. Messi je želio intiman trenutak, priliku da sam prošeta mjestom gdje je ispisao povijest, daleko od očiju javnosti i, što je najvažnije, daleko od klupskih čelnika s kojima očito i dalje ima neriješene račune. Bio je to posjet vođen isključivo srcem, a ne klupskim obvezama.

Ono što ovom posjetu daje dodatnu težinu i intrigantnu notu jest navodna Messijeva izričita zabrana da se o njegovom dolasku obavijesti predsjednik kluba, Joan Laporta. Ovaj detalj, koji su prenijeli brojni pouzdani španjolski izvori, jasno ukazuje na dubinu narušenih odnosa. Navijači i analitičari upravo Laportu smatraju najodgovornijim za Messijev bolan odlazak iz kluba 2021.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Messi je tada bio spreman potpisati novi ugovor uz značajno smanjenje plaće, no klub, opterećen financijskim problemima i pravilima La Lige, nije mu mogao ponuditi ugovor. Suze na oproštajnoj konferenciji za medije obišle su svijet i ostavile gorak okus, a osjećaj izdaje, čini se, još uvijek nije izblijedio.

Zabrana obavještavanja Laporte stoga nije samo protokolarni propust, već jasna i hladna poruka upućena čovjeku koji je, prema Messijevom viđenju, prekršio obećanje i dopustio da najveća ikona kluba ode na sporedna vrata. Nakon posjeta, Messi je prekinuo šutnju i putem svog Instagram profila podijelio emocije s milijunima pratitelja. Njegova objava odjeknula je poput bombe i izazvala lavinu reakcija navijača Barcelone.

Foto: Instagram

"Sinoć sam se vratio na mjesto koje mi dušom nedostaje. Mjesto gdje sam bio neizmjerno sretan, gdje ste učinili da se osjećam tisuću puta sretnijom osobom", napisao je Messi, potvrdivši da njegova veza s klubom i gradom nadilazi profesionalne okvire.

Ipak, najznačajniji dio poruke bio je onaj koji se odnosi na budućnost i nedovršeni posao: "Nadam se da ću se jednog dana moći vratiti, ne samo da se oprostim kao igrač, što nikada nisam mogao učiniti". Ovim je riječima dirnuo srca navijača, koji sanjaju o danu kada će se Messi vratiti na ispunjeni Camp Nou kako bi dobio oproštaj kakav zaslužuje, pred stotinjak tisuća ljudi koji će skandirati njegovo ime. Komentari podrške i pozivi na povratak preplavili su njegov profil, pokazujući da je ljubav između Messija i navijača Barcelone neraskidiva.

Tijekom svog boravka u Barceloni od 2004. do 2021. godine, Messi je postao sinonim za uspjeh. Osvojio je 10 naslova prvaka Španjolske, sedam Kupova kralja i četiri Lige prvaka, postavši najbolji strijelac i igrač u povijesti kluba. Nakon kratke i turbulentne epizode u Paris Saint-Germainu, svoju karijeru sada nastavlja u Sjedinjenim Američkim Državama, u dresu Inter Miamija.