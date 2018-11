Procurilo je pismo Schumijeve žene: On se nikad neće predati

Sudbina legendarnog sedmerostrukog prvaka Formule 1 Michaela Schumachera nepoznata je već pet godina. Schumi je u prosincu 2013. godine doživio tešku nesreću na skijanju u kojoj je zadobio ozljedu glave. Informacije izlaze na kapaljku, a njegova žena štiti privatnost svoje obitelji.

Ovih dana je izašlo u javnost pismo u kojem se njegova žena Corinne zahvalila jednom njemačkom glazbeniku na podršci. Glazbenik Sascha Herchenbach napisao je u prosincu 2014., pjesmu posvećenu Schumacheru imena "Rođen za borbu" i poslao joj CD s pjesmom ne očekujući nikakav odgovor. No, na njegovo iznenađenje Corrina mu je odlučila poslati pismo i zahvaliti mu na podršci.



- Želim ti zahvaliti na porukama podrške i poklonu koji će nam jako pomoći u ovome teškom razdoblju. Predivno je primiti toliko poruka podrške, to puno znači za moju obitelj. Michael je veliki borac i on se neće prestati boriti - napisala je Schumijeva žena.

- Nisam uopće očekivao njezin odgovor. Pismo je ručno napisano i potpisano je njezinim imenom - kaže njemački glazbenik kojeg je njezina poruka baš ugodno iznenadila.

- Napisala je da je jako zahvalna na daru i da je pomoglo njoj i njezinoj obitelji u ovim teškim trenutcima - rekao je.

Schumi je na skijanju udario glavom o stijenu, a poslije toga se ne zna apsolutno ništa o njegovom stanju. Njegova žena smatra da je to stvar samo njezine obitelji.

To je izazvalo efekt senzacionalističkih vijesti koje su se proteklih godina pojavile o Michaelovom stanju, a koje su kasnije demantirane,poput one da je Michael spao na 40 kila i da vegetira do optimističnih vijesti da se oporavio i da čak samostalno hoda.