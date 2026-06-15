Procurio je sastav Engleske za Hrvatsku! Dvije zvijezde sele se na klupu, arsenalovac upitan

Engleska s nestrpljenjem čeka srijedu i otvaranje Svjetskog prvenstva protiv Hrvatske u Dallasu, a čini se da je izbornik Thomas Tuchel donio nekoliko ključnih i iznenađujućih odluka. Prema informacijama iz engleskog tabora koje je objavio The Sun, početni sastav temeljit će se na onome iz zadnje pripremne utakmice, što znači da zvijezde Marcus Rashford i Marc Guehi sele na klupu, dok je nastup Bukaya Sake pod upitnikom.

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Šok u obrani, prednost fizičkoj snazi

Najveće iznenađenje Tuchel sprema u obrani. Iako se Marc Guehi smatrao jednim od najpouzdanijih braniča, njemački strateg ostavit će ga na klupi. Prednost će dobiti par John Stones i Ezri Konsa, koji je bio Tuchelov redoviti odabir. Tuchel želi fizički dominantniju zadnju liniju zbog važnosti prekida. Odluka je kontroverzna ne samo jer je Guehi bio standardan u Cityju, već i zato što su obojica dešnjaci, što narušava balans. Uz to, Stones se cijelu sezonu mučio s ozljedama i odigrao je vrlo malo utakmica.

Problemi se nastavljaju na desnom krilu. Bukayo Saka, jedna od najvećih zvijezda, muči se s ozljedom Ahilove tetive još od ožujka i nije potpuno spreman. Izbornik je potvrdio da će se njegovo stanje pažljivo pratiti, što otvara vrata Noniju Maduekeu. On je započeo protiv Kostarike i igrač je u kojeg Tuchel vjeruje. Moguće je da Saka krene s klupe kako bi se izbjegao rizik. BBC Sport piše kako Madueke, ako impresionira, može preuzeti Sakino mjesto u kasnijoj fazi turnira.

Rashford plaća cijenu, Gordon dobiva priliku

Možda i najzvučnija odluka je izostavljanje Marcusa Rashforda. Mjesto na lijevom krilu zauzet će Anthony Gordon. Obojica su imali solidne sezone - Rashford na posudbi u Barceloni s 14 golova i 14 asistencija, a Gordon u Newcastleu sa 17 golova i pet asistencija - no čini se da je Gordonova predstava protiv Kostarike presudila. Tuchel je dao prednost igraču koji je upravo potpisao za Barcelonu, klub iz kojeg Rashford odlazi. Iako Rashford ima više iskustva, Gordonova energija se očito nametnula.

Ostatak momčadi je očekivan. Na golu je siguran Jordan Pickford, bokove drže Reece James i Nico O’Reilly. U veznom redu nezaobilazni su Declan Rice i Elliot Anderson, a ispred njih, na poziciji "desetke", bit će Jude Bellingham. Vrh napada rezerviran je za kapetana Harryja Kanea, koji iza sebe ima nevjerojatnu sezonu u Bayernu sa 61 golom.

Mogući sastav Engleske za Hrvatsku (4-3-3)

Pickford - James, Stones, Konsa, O'Reilly - Rice, Bellingham, Anderson - Madueke, Kane, Gordon

Foto: JAY BIGGERSTAFF

*uz korištenje AI-ja