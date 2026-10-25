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VINCENT KOMPANY

Procurio novi detalj o stanju trenera Bayerna: Prije utakmice Lige prvaka je već bio u bolnici

Piše Issa Kralj,
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Procurio novi detalj o stanju trenera Bayerna: Prije utakmice Lige prvaka je već bio u bolnici
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Foto: Angelika Warmuth
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Njemački mediji u međuvremenu su otkrili ključan detalj koji je prethodio kolapsu. Kompany je naime, nekoliko dana prije okršaja u Ligi prvaka završio u bolnici gdje je prenoćio

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Nogometnim svijetom odjeknula je vijest o zdravstvenom stanju trenera Bayerna Vincenta Kompanyja (40) koji je u petak popodne završio u bolnici. Bivši nogometaš srušio se tijekom treninga te je hitno prevezen u bolnicu. 

Trener bavarskog kluba prošlog je tjedna prebolio virusnu infekciju te je nekoliko dana izostao iz momčadi, a onda mu se zdravstveno stanje pogoršalo. Ipak, bio je uz momčad kada je prošlu srijedu s klupe vodio Bayern protiv Arsenala u Ligi prvaka. Poznato je da Kompany zbog prirode posla pati od kroničnog umora. 

HIT BELGIJSKI TRENER Tko je Vincent Kompany? Trener Bayerna bio je kapetan Cityja, iznenada je završio u bolnici
Tko je Vincent Kompany? Trener Bayerna bio je kapetan Cityja, iznenada je završio u bolnici
FILE PHOTO: UEFA Champions League - Bayern Munich v Arsenal
Foto: Angelika Warmuth

Njemački mediji u međuvremenu su otkrili ključan detalj koji je prethodio kolapsu. Kompany je naime, nekoliko dana prije okršaja u Ligi prvaka završio u bolnici gdje je prenoćio. Nakon pregleda liječnika i urednih nalaza odlučio je biti uz momčad u najelitnijem europskom natjecanju, a krajem tjedna je odradio trening sa seniorskom momčadi i ostao gledati mlađu selekciju kada mu se stanje pogoršalo. 

O zdravstvenom stanju trenera, oglasio se i sportski direktor koji je na konferenciji za medije otkrio kako Kompanyja neće biti nekoliko tjedana. 

- Prvo moramo utvrditi što se točno dogodilo i kako; tek tada ćemo na miru razmotriti što to znači za njegovo razdoblje oporavka. Zbog toga trenutačno ne postavljamo nikakav konkretan vremenski okvir. Ne govorimo o danima, već o tjednima. To svima mora biti jasno - rekao je Max Eberl u subotu. 

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