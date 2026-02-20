Procurio novi dizajn Adidasove opreme za 'vatrene'. Pogledajte

ovOstalo je još samo nekoliko mjeseci do Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a Hrvatska će tamo zaključiti svoju dugogodišnju suradnju s Nikeom. Podsjetimo, početkom devedesetih Hrvatska je nosila dresove njemačke marke Uhlsport. Zatim je na red došao Lotto, da bi početkom novog stoljeća 'vatrene' preuzeo Nike u kojim su hrvatski reprezentativci pisali najljepše stranice povijesti.

Ipak, sve upućuje prema tome kako će Hrvatska nakon Mundijala promijeniti tehničkog partnera. To bi trebao postati Adidas, a prije nekoliko mjeseci procurio je mogući dizajn novog dresa "vatrenih".

Stranica Footy Headlines objavila mogući dizajn dresova, a sad je otišla korak dalje i otkrila kako bi mogla izgledati sportska oprema Hrvatske koju bi naši nogometaši koristili na zagrijavanju. Majicu možete detaljno pogledati klikom OVDJE.

Jasno, cijela će priča još neko vrijeme ostati nepotvrđena, ali spomenuti izvor obično je bio točan u svojim objavama.