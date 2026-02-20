Obavijesti

OVO BI BIO SPEKTAKL

Procurio novi dizajn Adidasove opreme za 'vatrene'. Pogledajte

Piše Luka Tunjić,
Procurio novi dizajn Adidasove opreme za 'vatrene'. Pogledajte
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Hrvatski nogometni savez i Nike zaključit će tehničku suradnju nakon Svjetskog prvenstva, a Adidas bi trebao postati novi dobavljač opreme. Nakon dizajna dresova, procurio je i mogući dizajn opreme 'vatrenih'

Admiral

ovOstalo je još samo nekoliko mjeseci do Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a Hrvatska će tamo zaključiti svoju dugogodišnju suradnju s Nikeom. Podsjetimo, početkom devedesetih Hrvatska je nosila dresove njemačke marke Uhlsport. Zatim je na red došao Lotto, da bi početkom novog stoljeća 'vatrene' preuzeo Nike u kojim su hrvatski reprezentativci pisali najljepše stranice povijesti.

Ipak, sve upućuje prema tome kako će Hrvatska nakon Mundijala promijeniti tehničkog partnera. To bi trebao postati Adidas, a prije nekoliko mjeseci procurio je mogući dizajn novog dresa "vatrenih". 

Stranica Footy Headlines objavila mogući dizajn dresova, a sad je otišla korak dalje i otkrila kako bi mogla izgledati sportska oprema Hrvatske koju bi naši nogometaši koristili na zagrijavanju. Majicu možete detaljno pogledati klikom OVDJE.

Jasno, cijela će priča još neko vrijeme ostati nepotvrđena, ali spomenuti izvor obično je bio točan u svojim objavama.

