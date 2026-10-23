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VUŠKOVIĆEV POVRATAK

Prodali 30 tisuća ulaznica za dvoboj protiv Hajduka: Vlada potpuna euforija, evo i zašto

Piše Issa Kralj,
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Prodali 30 tisuća ulaznica za dvoboj protiv Hajduka: Vlada potpuna euforija, evo i zašto
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HSV sprema spektakl za Vuškovićev povratak: protiv Hajduka 15. studenog već je planulo 30 tisuća ulaznica

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HSV pripremio je pravi spektakl kako bi proslavio povratak Marija Vuškovića nakon suspenzije. Njemački klub najavio je prijateljski susret protiv Hajduka koji bi se trebao igrati 15. studenog, na dan kada Vuškoviću ističe četverogodišnja suspenzija zbog dopinga. 

Koliko je interes za utakmicu velik, dokazuje podatak da je u rekordnom roku 'planulo' čak 30 tisuća ulaznica za susret na Volksparkstadionu, prenose njemački mediji. Prijateljski susret s Hajdukom počet će u 15 sati, a njegov povratak na teren ima dodatnu težinu s obzirom na to da je protivnik upravo Hajduk. 

GER, Training Hamburger SV, Fussball, 1. Bundesliga, Saison 2026/2027, 15.09.2026

Mario Vušković svoje prve nogometne korake napravio upravo u splitskom klubu koji je napustio 2021. kada je prešao u HSV. Koliko je omiljen među navijačima hamburškog kluba, pokazalo se već sredinom rujna. Njegov prvi trening s momčadi nakon povratka na Volksparkstadion pratilo je više od šest tisuća gledatelja.

Prema pisanju njemačkih medija, u prvih 24 sata prodano je čak 20 tisuća karata, a od kada su u ponedjeljak puštene u slobodnu prodaju, taj broj je narastao na 30 tisuća. HSV je posebnu prigodu obilježio i cijenama ulaznica. One se kreću od 10,44 do 25,44 eura, a završne znamenke nisu slučajne – riječ je o broju 44, koji hrvatski branič nosi na dresu.

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