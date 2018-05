Izabrali ga za trenera mjeseca, četiri sata kasnije ispao iz lige

West Bromwich Albion je nakon katastrofalne serije, u kojoj su vezali osam poraza zaredom, sve okrenuo i bio blizu čuda. Nakon smjene Alena Pardewa, na klupu je došao Darren Moore koji je u samo mjesec dana vođenja momčadi uspio pobijediti Manchester United i Tottenham te remizirati s Liverpoolom.

Premier liga prepoznala je nogometno znanje kod Moorea i odlikovala ga je za trenera mjeseca. To su sve proslavili u klubu slikajući se s vrijednom nagradom.

- Sretan sam, za nagradu su zaslužni svi ovdje u klubu. Bila je to velika povezanost između svih nas u klubu koja je pomogla igračima da pruže najbolje od sebe na terenu. Radimo jako dobro i lijepo je vidjeti promjenu u ovih mjesec dana i nadam se kako ćemo nastaviti dalje dobro raditi - rekao je Moore, prilikom primanja nagrade pred 118 članova kluba, od igrača do recepcionera.

📷 Your Barclays Manager of the Month... @DarrenMooro 👏🏼 🏆 #WBA pic.twitter.com/zn3s3MRIwH

No, samo četiri sata nakon primitka nagrade - WBA je ispao iz lige!

Naime, momčadi iz West Bromwicha je trebao neriješeni ishod u susretu Southamptona i Swanseaja i pobjeda u zadnjem kolu nad Crystal Palaceom. No, Southampton je pobjedom kod Swanseaja sebi praktički osigurao ostanak, a "baggiese" izbacio iz najelitnijeg ranga.

Darren Moore...



Win's Manager Of The Month award at 17:30pm...Gets Relegated at 21:30pm.



Football, It's a cruel old game. pic.twitter.com/5yIq9AqYVy