Fulali smo dva zicera, a onda potop: Pogledajte golove Furije

Počelo je odlično, Hrvatska je u 15 minuta imala dvije velike šanse da povede protiv Španjolske u utakmici Lige nacija. A onda - potop. Sve što su Španjolci puknuli, ušlo je u gol.

Prvi gol zabio je Saul Niguez u 24. minuti glavom nakon ubačaja Carvajala.

Samo 12 minuta kasnije, u dvije minute dva nova gola. Oba puta strijelac je Marco Asensio, i to kako - eurogolovi su rasparali mrežu Lovre Kalinića.

2 goals in 2 minutes for Spain! ⏰



It may go down as an own-goal, but what an effort from Marco Asensio to make it 3-0...🔥🔥🔥



Watch live on Sky Sports PL now!



Follow: https://t.co/clJVVjgKuU pic.twitter.com/nMeE2aLFpF